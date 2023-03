El Ministerio de Medio Ambiente somete a la Justicia a varios responsables de incendios forestales

Para la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) los daños que provocó el fuego que afectó a Valle Nuevo son invaluables, porque la zona requerirá entre 15 y 30 años para recuperar parcialmente la cobertura forestal perdida.



“La comunidad científica de la institución se siente consternada con lo ocurrido, donde los daños en términos de biodiversidad, de agua, de estabilidad climática y ecosistémica son invaluables”, expresó la entidad a través de un comunicado.



La ACRD propuso a la cartera gubernamental prohibir la práctica de tumba y quema de árboles en todo el país, que se utiliza como método de limpieza de los terrenos para cultivo en las zonas montañosas.



“La reforestación o repoblación forestal no resuelve nada, porque no es posible, pues todo lo que se plante será pino criollo esencialmente, y el 90 por ciento moriría quemado por el frío y el hielo inmediatamente o en los dos o tres años subsiguientes”, expresó.



Destacó que los daños del fuego que impactó al parque nacional durante horas, son equivalentes al de julio de 1983, con el que se quemaron 55 mil tareas de pinos en sólo tres días y cuyos efectos todavía pueden ser visibles a pesar de que han transcurrido 40 años en la cabecera de Aguas Blancas, en el verdadero Valle Nuevo y Sabana de Los Robles, en La Piedra de Manuel, Pajón Blanco y Monte Tina, espacios que fueron parcialmente tocados por el nuevo incendio.



Agregó que actualmente no existe ni un árbol para remedio de los miles que se sembraron, sobre todo de pino caribaea, que se plantaron entre 1983 y 1984 y fueron llevados al lugar por Plan Sierra, con el uso de la tecnología existente en el momento.



“Este fuego forestal acaba de convertir en cenizas inmensas alfombras de pinos, de sabinas y palo de cruz, que son tres especies de coníferas endémicas o únicas en el mundo, porque han evolucionado allí, razón por la cual el daño a la biodiversidad es inconmensurable”, indicó.



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también deploró el hecho y mediante una nota de prensa, manifestó que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), ha minimizado su importancia.



Aseguró que desde inició de gestión al frente del Estado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) despidió de la institución al personal que estaba capacitado en el combate de fuegos forestales por más de 20 años, quienes fueron sustituidos por individuos con poca experiencia en el área.



En la nota firmada por el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Ureña, la organización política detalló que el Gobierno ha incumplido las promesas de prevenir y combatir los fuegos forestales con las mejoras de las estructuras de vigilancia, la adquisición de equipos adecuados, y el aumento de incentivos para motivar la integración de nuevos bomberos.



Judicialización



El Ministerio de Medio Ambiente informó que sometieron a 27 personas a la Justicia por ser responsables de los incendios forestales que ha sufrido el país en las últimas semanas.



De acuerdo con el titular de la entidad, Miguel Ceara Hatton, de los detenidos seis están siendo acusados del siniestro que ocurrió en Barahona y uno por el que afectó a Valle Nuevo, que fue provocado por un productor agrícola que quemó un predio del área de amortiguamiento del parque.



Así lo informó en rueda de prensa, el encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego de la entidad, Gerónimo Abreu, quien señaló que el señor hizo caso omiso a las advertencias e incendió parte de la zona.



“Se le había advertido que no podía hacer conuco ahí y mucho menos quemarlo, y como quiera lo quemó”, expresó el experto.



Dijo que en el país alrededor del 98 por ciento de los incendios en los bosques son provocados por el hombre, y de esos el 85 por ciento proviene de actividades agropecuarias.



En ese sentido, el funcionario llamó a los productores a no utilizar fuego en áreas protegidas, sin embargo, manifestó que desde la institución están dispuestos acompañarlos para que lo usen de manera responsable y manejable para evitar este tipo de situaciones.



“Si pudiéramos evitar que los incendios de causa antrópica ocurrieran tuviéramos seis u ocho al año”, destacó el especialista, al indicar que sólo el dos por ciento se produce de manera natural.



Informó que el fuego en Valle Nuevo está en etapa de extensión, pero resaltó que la zona más densa donde había árboles adultos sufrió daños en un 10 por ciento. No obstante, garantizó que trabajarán en su restauración.



Conforme al viceministro de Recursos Naturales, José Elías González, los incendios forestales también son provocados por invasores de tierra, por disgusto de excolaboradores de la institución y asuntos de índole política.



“Tradicionalmente hemos tenido ese problema, de que si cancelamos un empleado del Gobierno o si alguien se siente políticamente afectado, cree que es una forma de protesta y lo que es una forma de hacerle daño al país”, expuso.



Ambiente



En el encuentro con los medios, Hatton también aseguró que además de hacer las sequías y las lluvias más intensas, el cambio climático está favoreciendo los siniestros en los bosques, razón por la cual están haciendo lo necesario para tener un equipo más completo para afrontar el problema.



Dijo que aumentarán el número de bomberos, los cuales aseguró están calificados para hacer frente a los fuegos forestales.



Por otro lado, Elías González, explicó que este tipo de incendios pueden resultar beneficiosos porque restauran el ecosistema forestal, pero afectan la salud, así como las fuentes de agua y la biodiversidad.

Contrario a lo establecido por la Academia de Ciencias, el viceministro destacó que en uno o dos años la mayor parte del área cubierta por el fuego tendrá una plantación establecida porque no se murieron los árboles, aunque para que vuelva a existir uno completo o maduro habrá que esperar unos 15 años



Ecoturismo



El viceministro de áreas protegidas y de biodiversidad, Federico Franco, informó que cuando baje la cantidad de humo se podrá hacer camping otra vez en el parque. Dijo que había personas cuando inició el siniestro, pero fueron evacuados como parte de las medidas de seguridad para evitar alguna eventualidad.

La institución pide cancelar la agricultura

La Academia de Ciencias de la República Dominicana instó al Ministerio de Medio Ambiente, a no permitir la presencia de personas en Valle Nuevo haciendo agricultura, porque en el lugar solo debe producirse agua. “No es aconsejable ni prudente prolongar la agonía de Valle Nuevo. Es injustificable ante las generaciones presentes y futuras, que continúen las plantaciones agrícolas, frutícolas y hortícolas”, expresó el organismo en el documento. Recordó que la ley lo prohíbe taxativamente, porque es parque nacional y anteriormente fue una reserva científica, por lo que su valor patrimonial es insustituible. De igual manera, llamó a la institución a hacer valer lo que dispone la ley 64-00, que es la norma ambiental vigente en el país porque los daños que sufrieron las fuentes hídricas arruinan todos los recursos.

