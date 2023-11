La fuerza política que construye la oposición con la “Alianza Rescate RD” proyecta crear una concertación entre los partidos, no solo para ganar las próximas elecciones, sino para gobernar. Por lo que podría extenderse más allá del 2024.



Roberto Rosario, coordinador de Alianzas de la Fuerza del Pueblo (FP), durante una entrevista realizada en el programa Despierta con CDN, aseguró que este es un proyecto de nación que le permitirá a la oposición retomar el sendero del progreso.



“Lo que estamos pensando no es solamente construir una alianza para ganar las elecciones del 24, es construir una alianza para gobernar por un periodo importante en que logremos grandes transformaciones en la República Dominicana”.



En ese sentido, el expresidente de la Junta Central Electoral comparó la “Alianza Rescate RD” con el sistema implementado en Chile, el cual garantizó en ese país, mediante una concertación democrática de los partidos de oposición, un largo periodo de gobierno.



“Aquí tenemos la oportunidad de que ambas fuerzas políticas el PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el BIS y otros partidos que estén, podamos construir ese espacio de concertación”.



Dijo que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo sienten que tienen la oportunidad de ganar con estas alianzas, lo que les ha permitido enlazar como partidos para crear un frente opositor más fuerte.



Asimismo, Rosario aseguró que los números de la Fuerza del Pueblo vaticinan que el presidente Leonel Fernández es la gran fortaleza entre los partidos aliados, debido a que no existe ninguno que esté por encima del 35 %.



El exfuncionario garantizó que de manera unificada junto al candidato del PLD, Abel Martínez, y los demás representantes de los partidos, lograrán el apoyo necesario para ganar las elecciones del 2024.



La Alianza Opositora Rescate RD, conformada por los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), fue concretada el pasado viernes.