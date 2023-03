El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció la compra de 1,000 autobuses más este año para satisfacer la demanda nacional en 2023

Una alta demanda de estudiantes ha tenido el Plan Piloto de Movilidad Escolar en las demarcaciones en las que se ha puesto en marcha el transporte escolar gratuito, por lo que ahora los padres y usuarios del servicio piden el envío de más autobuses para suplir las necesidades de las localidades.



Cada día se hacen largas filas y tumultos en las paradas establecidas, lo que ha provocado que muchos niños y jóvenes recurran a las caminatas hacia los centros educativos o a sus casas, mientras que otros han tenido que continuar con la vieja práctica, que es la de ir a las escuelas o retornar a sus hogares a bordo de motocicletas.



El cúmulo de estudiantes esperando el transporte escolar es el día a día en el distrito municipal de La Victoria, que es una de las demarcaciones donde se encuentra establecido el plan piloto. Por las mañanas, decenas de niños y adolescentes se reúnen en los puntos establecidos para su recogida.



En la espera algunos no corren con suerte. Casi siempre el medio de transporte se encuentra en su máxima capacidad cuando llega hasta su parada. Así, de esa misma forma, ha ido ocurriendo en el municipio de Haina, donde también se ha establecido un corredor en el plan piloto.



“Mis hijas se tienen que ir a pie casi todos los días, pero hoy yo no tenía con quién mandarlas y por eso espero la guagua. La guagua pasa de las 7:45 a 7:50 (de la mañana), se para y siempre está llena. Yo veo nada más dos que vienen porque supuestamente hay dos para la Hacienda Estrella y dos que son de aquí. El Gobierno ya debería ir enviando más transporte”, dijo ayer a elCaribe Angelita Marte, madre de dos niñas que esperaban el transporte en La Victoria para dirigirse a uno de los centros educativos de la zona.



Educación anuncia compra de 1,000 autobuses



El Ministerio de Educación, que tiene la rectoría del plan del Sistema Nacional de Movilidad Urbana, no está ajeno a la acogida que ha tenido el piloto que se inició el pasado 10 de enero en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.



Por tales motivos, el ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció la compra de 1,000 autobuses más este año. La institución que dirige comprará 600, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) 300 y los restantes vendrán de parte del sector privado.



“La idea es que con esos mil autobuses para el año 2023 podamos satisfacer la demanda nacional de ese programa que a la fecha va muy bien. Hay una alta demanda y estamos tomando todos los controles para garantizar que funcione bien. No hay quejas sobre el programa, por el contrario, las familias están muy contentas con este programa”, expresó el funcionario durante su participación en el programa Despierta con CDN.



“Nosotros iniciamos ese programa en la zona de La Victoria y Monte Plata y también en Haina y el temor que yo tengo como ministro de Educación y responsable del programa, es fracasar por sobre éxito porque en realidad ha sido un programa con una aceptación inmensa y todos los días recibimos solicitudes de sectores y de comunidades interesadas en que el programa llegue a sus puertas”, indicó Hernández.



Seguridad y ahorro



Al explicar sobre las bondades de este sistema, el titular del Ministerio de Educación reiteró que el transporte escolar ha venido a dar garantías a las familias de seguridad para los niños, pero también ahorro para los padres o tutores que diariamente tenían que desprenderse de hasta 300 pesos para enviar a los niños a recibir enseñanza. “En realidad, primero le da garantías a las familias de que los niños van bien en un autobús bien cuidados y además les permite ahorrar. Para los padres que enviaban a sus hijos en un motor y le cobraban 300 pesos para ir y volver, ahora se lo ahorran. En términos económicos es una buena actividad para las familias y es un programa que cada día va a ir ampliándose”, sostuvo

El plan piloto, que se puso en marcha en La Victoria, en el municipio de Santo Domingo Norte; en la provincia de Monte Plata; en el municipio de Haina, de la provincia San Cristóbal y en Las Calderas del municipio de Baní, de la provincia Peravia, comenzó con la integración de 50 autobuses que se distribuyeron en cada una de esas rutas.

Muchos han tenido que recurrir a las caminatas o al uso de motocicletas.

Se contempla dar el servicio a 2 millones

El Gobierno, mediante el decreto 616-22, declaró de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar, con el objetivo de garantizar la seguridad del transporte de niños y niñas que se desplazan a los centros escolares, y evitar accidentes de tránsito que ponen en riesgo la vida de los estudiantes. De acuerdo con el plan establecido, cuando este programa entre en su totalidad beneficiará a más de dos millones de estudiantes de las 18 regionales del Ministerio de Educación y sus 122 distritos escolares.