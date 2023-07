Santo Domingo.- El diputado Amado Díaz criticó este jueves la regularidad con la que se están dictando medidas de coerción en las audiencias judiciales, a tal punto de convertirse en una condena anticipada contra acusados de cometer delitos, según explica.

El legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien aspira además a senador por la provincia de Santo Domingo, sostuvo que en los tribunales dominicanos de 10 resoluciones, 8 van en el orden de enviar a prisión preventiva a la persona acusada, reflejando la forma alegre en que jueces y fiscales dictaminan al respecto.

El congresista dijo que se opone radicalmente a que se aplique esa medida de manera reiterada, señalando que en las prisiones del país hay miles de dominicanos que atraviesan esa situación.

“Yo siempre he dicho que hay que revisar eso, que no puede ser posible que se esté enviando a prisión a todo el mundo, sin embargo, yo no particularizo porque en esas condiciones hay cientos, miles de dominicanos que atraviesan esa situación. el hecho de que se esté dictando prisión preventiva con tanta regularidad yo lo sanciono, yo no estoy de acuerdo”, afirmó el diputado perremeista.

Díaz habló en esos términos al ser consultado sobre la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que se impuso en contra del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Hace poco su colega y compañero de partido, Aníbal Díaz, había calificado como «abusiva» y «excesiva» la medida de coerción impuesta a estos dos exfuncionarios.

El legislador afirmó que tanto Donald Guerrero como José Ramón Peralta tienen suficiente arraigo para esperar sus procesos en libertad.

Entretanto, el también diputado del PRM, Elías Báez, se pronunció en contra de utilizar la prisión preventiva como una condena anticipada.

En su cuenta de Twitter el congresista publicó el siguiente mensaje;

«Siempre debemos respetar el Estado de Derecho, la pena anticipada es inconstitucional e ilegal. Solo si es peligroso para la sociedad debe tomarse la medida de prisión. ¡No a la prisión preventiva como pena!».

Sobre la elevada frecuencia con la que se aplica dicha medida en los tribunales del país, diversos sectores se han pronunciado afirmando que en muchos casos, tanto jueces como fiscales actúan bajo presión social y mediática.