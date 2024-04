ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- Ante el hecho de sangre y las múltiples manifestaciones que han hecho los residentes en la comunidad de Tireo, de La Vega, ambientalistas pertenecientes a la Red Socioambiental Nacional (RSN) exigen la destitución del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, en conjunto con todo su equipo de trabajo.

“No es que sea culpa tanto del ministro, sino más bien de los subalternos. Si usted no tiene la capacidad de cancelarlos entonces debe renunciar. Vemos extracción de materiales en los ríos Yuna de Bonao, Tireo de Constanza y el de Guayubín. Al presidente que tome cartas en el asunto porque no tenemos autoridades que nos defiendan”, manifestó Olmedo León, miembro de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci).

Actualmente se encuentran prófugas dos personas vinculadas al crimen del ambientalista Francisco Ortiz Báez, de 39 años de edad, cometido luego de que la víctima denunciara la extracción indiscriminada de materiales para la construcción de un río en Tireo, del municipio de Constanza.

Respecto a la problemática de la tala y quema de árboles en Las Calderas de Baní, así como la explotación a que está siendo sometida en los últimos meses por invasores que dañan su capa boscosa, León asegura que las autoridades locales y nacionales de Medio Ambiente no hacen nada para frenarlo.

“Estos ecosistemas deben estar protegidos de las actividades humanas. No hay régimen de consecuencias para nada, cada quien hace lo que quiera. Ellos no están en sancionar a nadie. El Gobierno debe entender que es un ministerio técnico no político, las personas que están ahí deben tener la capacidad”, agregó el defensor del medioambiente.