La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo investigar la situación de la Cámara de Cuentas aún no ha decidido la fecha para entrevistar a los miembros de ese órgano por las denuncias de irregularidades.



La información fue ofrecida por el presidente de la Comisión Especial, Rogelio Alfonso Genao Lanza, tras afirmar que se tomó la decisión de entrevistar a los miembros del órgano fiscalizador, pero considera que se debe esperar a terminar de estudiar la documentación que tienen en su poder.



“Todavía no se ha decidido una fecha para entrevistar a los miembros de la Cámara de Cuentas, estamos en la parte final de la lectura de toda la documentación que tiene la Cámara de Diputados. En un futuro vamos a definir esa fecha, pero aún no queremos entrar en ningún tipo de consideración”, explicó Genao Lanza.



El legislador informó que en la segunda reunión de la Comisión Especial de Cámaras de Cuentas, se dio lectura a varias comunicaciones y se revisaron algunos videos sobre las opiniones ofrecidas por algunos miembros de la Cámara de Cuentas.



“Continuamos trabajando para rendir un informe en el plazo que nos dio el Pleno de la Cámara de Diputados”, agregó.



En ese mismo orden, Genao Lanza informó que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue notificada el pasado martes a través de la Secretaría General de la Cámara de Diputados de que fue aprobada una resolución para investigarlos y que la comisión estaba compuesta por 17 miembros.



El plazo otorgado para realizar la investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas vence el próximo 9 de junio, fecha en la que la Comisión Especial deberá rendir un informe al Pleno de la Cámara Baja, donde se tomará una decisión final que será remitida al Senado de la República.

Comisión se reunirá el próximo martes

La Comisión tiene previsto reunirse nuevamente el próximo martes a las 9:00 de la mañana, cuando seguirá estudiando las documentaciones, con las que buscan empaparse sobre la situación que impera en la Cámara de Cuentas. Estos documentos incluyen las actas del Pleno del órgano fiscalizador y audiovisuales de las sesiones para profundizar las indagatorias.