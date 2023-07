Email it

La decisión del Ministerio Público de archivar de manera definitiva la querella que fue presentada contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, será recurrida por las querellantes.



Francisco García, abogado de Bella García Paulino y de Virginia Correa Jiménez, manifestó que impugnará la decisión ante la jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta Peralta, designada para ese caso.



De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República, de las informaciones y evidencias analizadas, no se configura el tipo penal de acoso sexual, establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano.



Lo que dice la Procuraduría



Refirió que la instrucción del proceso estuvo a cargo de Fernando Quezada e Isis de la Cruz, procuradores adjuntos de la Procuraduría General.



La querella fue interpuesta por las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, quienes aseguraron que el funcionario inició las hostilidades contra ambas jóvenes en diciembre de 2021 en fecha 29 de septiembre del año 2022.



Las denunciantes señalaban que Ramírez intentaba comunicarse con ellas fuera del horario laboral y les realizaba preguntas personales tratando de tener conversaciones de índole más íntima con las empleadas, a pesar de que las jóvenes le manifestaron que no estaban de acuerdo con su accionar y le pidieron que se detuviera.



Por el caso fueron entrevistados varios empleados de la Cámara.



Antes de las entrevistas en la Procuraduría, hubo sendas reuniones internas en el organismo en las que, supuestamente, el presidente de la Cámara de Cuentas aseguraba que no se dejaría chantajear ni temía a los intereses políticos que habían dentro de la entidad.

Janel Ramínez no hizo referencia al caso

Durante una entrevista en un programa de televisión, Ramírez manifestó que no había sido interrogado con respecto a las querellas que interpusieron las dos abogadas, empleadas de la Cámara de Cuentas.



“Si usted quiere saber quién es Janel Ramírez vaya a Monte Plata y averigüe quién yo soy y de dónde yo vengo”, dijo al referirse al tema.