Diputados oficialistas y aliados consideran que la creación de fideicomiso público podría ser una buena iniciativa para que el CEA deje de ser un botín para depredar.



Varios diputados manifestaron que la propuesta hecha al presidente Luis Abinader por la Comisión revisora de los contratos de venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de crear un fideicomiso público para la administración eficaz y transparente de esos activos, podría ser una iniciativa para preservar esos bienes y que esa institución deje de ser un botín.



“Los terrenos y propiedades del CEA no han tenido padrinos, los han depredado y esta podría ser, entre otras, una de las medidas que tiendan a preservar esa gran cantidad de bienes que ha tenido el Estado dominicano”, manifestó el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Ceballos.



Ceballos deploró que el CEA y sus propiedades han sido un botín que se lo han repartido los políticos en los últimos 25 años en la República Dominicana y “alguna acción hay que tomar para evitar que se sigan depredando los bienes del Estado”.



Recuperar bienes del Estado



Ramón Ceballos, aseguró que el presidente Luis Abinader ha venido dando muestras del interés que tiene por recuperar los bienes del Estado y “en ese sentido, creo que es una iniciativa que debemos evaluar”.



El también diputado perremeísta, Francisco Solimán, sostuvo que hay muchas dificultades en el CEA y “lo que entiendo que se busca es transparentar esos bienes que siempre han sido parte como de una piñata en la República Dominicana”.



Sobre la creación de un fideicomiso público se van a cuidar y proteger más eficientemente los terrenos del CEA, Solimán consideró que sí porque van a tener una regulación por la entidad correspondiente.

Reiteró que lo que lo que se procura es que no se sigan entregando los terrenos de manera fragante y aseguró que, si se crea el fideicomiso público, este será beneficioso para el país.



El diputado oficialista Amado Díaz afirmó que el CEA ha sido un dolor de cabeza por décadas para el pueblo dominicano, por lo que cualquier cosa que contribuya a llevar la tranquilidad de una vez y por todas, nosotros lo vamos a saludar”.



Expuso que hay que hacer los análisis de rigor para la implementación de esta recomendación de la referida Comisión.



Díaz se definió como pro fideicomiso porque los mismos regulan y conllevan tranquilidad. No obstante, expuso que el Estado nunca debe renunciar a la supervisión y “lo que hay que buscar es el marco jurídico”.



En tanto que, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Máximo Castro Silverio expuso que esa propuesta debe ser estudiada en profundidad.



La comisión para revisar los contratos sobre ventas de terrenos propiedad de los ingenios del Estado está integrada por Enriquillo Reyes (presidente); el director ejecutivo del CEA (vicepresidente); Yolanda de la Cruz Vargas (secretaria); así como por Fidias Aristy Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez.