Santiago. -Agentes policiales de servicio en el destacamento del municipio Licey Al Medio, apresaron un hombre y una mujer, tras decomisarle más de 1,170 paquetes de cigarrillos de la marca capital, momentos en que sufrieron un accidente entre dos vehículos, siendo posteriormente arrestados por los agentes actuantes.

Los arrestados son Wandy Bladimir Reyes Peñalo, de 22 años y Emily Abreu Rodríguez de 18, residentes en el sector la Herradura y Cienfuegos respectivamente.

El incidente se produjo en el cruce de la carretera Duarte de dicho municipio, cuando colisionaron la jeepeta marca Honda, modelo CRV, de color rojo, placa No. PP695304, chasis No.536RW2H8XHL026461 y el carro marca Toyota, modelo Camry, de color Dorado, placa No. A476365, chasis No. 4T1BE32K83U141840.

Al lugar del hecho se presentaron unidades policiales, percatándose que se trataba de un contrabando de cigarrillos, quienes al requisar la jeepeta en mención, ocuparon la cantidad de 1,177 paquetes de cigarros, equivalente a 11,777 cajetillas, para un total de 235,400 unidades.

En cuanto a los detenidos, la referida jeepeta y lo ocupado serán enviados al Ministerio Público, para el proceso correspondiente.