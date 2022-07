La Asociación de Armerías convocó a sus miembros para discutir la data del Ministerio de Interior y Policía (MIP) respecto a los 57 permisos especiales de importación y la venta de más 281 mil armas.



De manera preliminar, Grey Solaya Guzmán, representante de la asociación, afirma que las cifras que reporta el MIP de los últimos cuatro años no se corresponden con la realidad y que como colectivo se van a reunir en esta semana para demostrar con pruebas que lo que dijo la institución no es información correcta.



Producto de las limitaciones para importar armas, refiere que los negocios que integran la asociación han pasado de 75 a 29 y que en su negocio, de manera particular, subsisten porque además de vender esas herramientas fungen como taller y polígono de tiros.



“No hay nada que hacer. Yo subsisto como empresa porque tengo las tres cosas: armería, polígono y taller”, refirió.



En una conversación para el reportaje del pasado lunes, Guzmán reconoció que las pasadas administraciones, es decir durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a unas tres armerías se le había autorizado importar.



De su lado, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) pidió que se regularice la apertura de la comercialización de armas a las empresas formales ya que esas son sus herramientas de trabajo.



Empresas de Seguridad



“Con relación a los permisos no podemos dar declaraciones pues nuestras empresas no son armerías sino usuarias de las mismas, afirmando que tenemos desde el 2006 la imposibilidad de adquirir armas de fuego”, dijo su Katia Salomón, presidenta.



La titular enfatizó que como ente dedicado al negocio de la seguridad, sus empresas no importan armas. Las compran en el país a las entidades autorizadas para tales fines.



El Ministerio de Interior otorgó 57 permisos de importación de armas de fuego entre enero de 2017 y julio de este año aunque un decreto prohíbe hacerlo, sin embargo, la entidad no sabe cuántas armas han sido introducidas al territorio nacional pese a que la ley la faculta para establecer el máximo y monto que deben ser importados por cada armería.



Con una base de datos no confiable, según admitió el viceministro de armas, Aníbal Amparo García, la institución establece que se han vendido legalmente 281,134 armas de fuego y se han hecho 25,335 traspaso.



Mediante el departamento de libre acceso a la información, el Ministerio informó que los datos de cuántas armas se han importado mediante esos permisos lo sabe el Ministerio de Defensa de acuerdo a lo que establece la ley de armas. Sin embargo, el artículo 33 numeral 6 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados del 5 de agosto de 2016 establece que “cada importador autorizado podrá importar al mercado dominicano una cantidad máxima de armas anualmente. Dicha cantidad será establecida por el Ministerio de Interior y Policía dependiendo de las condiciones del mercado de armas para dicho año”.