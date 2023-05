El ministro de la Presidencia niega eficiencia del servicio haya bajado, aunque dice hay que seguir invirtiendo

T ras las quejas de los usuarios de que los servicios del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 han desmejorado en los últimos años, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, afirmó que uno de los retos por rebasar en la actualidad es “superar los resultados” obtenidos por esta institución, debido a que las expectativas de la población han aumentado.



“En la medida que el tiempo ha pasado, tres cosas han sucedido. Primero, el servicio fue pasando de regional o urbano, y se ha ido nacionalizando; lo otro es que el tránsito en las principales ciudades se ha ido deteriorando, como es normal porque el crecimiento de la ciudad, y lo otro que ha ido sucediendo es que año tras año los tiempos de respuesta han ido aumentando y no estoy hablando de ahora, estoy hablando desde el 2014”, expresó el funcionario al participar en la entrevista especial de elCaribe-CDN.



De acuerdo con el ministro, los tiempos de respuesta, que son los espacios de tiempos en que llegan las unidades en momentos de emergencia, solamente han bajado en dos ocasiones. Mencionó que en 2017 bajó algo más de 30 segundos y en el 2022 un poco más de 3 minutos.



“¿Qué ha cambiado? Que el sistema ha ido evolucionando, han evolucionado las expectativas de la población. Lo que era un sistema que era un logro de que se pusiera en funcionamiento, hoy día es un derecho adquirido por la población. A la gente tú no le vas a dar un servicio básico, la gente espera cada vez un servicio de mayor calidad y ese es el reto. El reto no es logrando los mismos números, los mismos objetivos, hay que superar los resultados y ese es el reto que se tiene. Y es normal, y es un reto adecuado, hay que cumplir las expectativas que no son fijas. No es verdad que las expectativas del 9-1-1 son las mismas”, explicó.



Aunque Santos defiende el manejo y la eficiencia del sistema 9-1-1, este admite que hay que seguir invirtiendo en recursos, sobre todo en ambulancias y mejoras tecnológicas.



“De hecho, el año pasado y por eso los tiempos de respuesta han ido mejorando, se invirtieron unas 180 ambulancias adicionales. A final de este año y a principios del siguiente, se van a estar recibiendo otras 200 ambulancias de manera escalonadas para seguir mejorando el servicio y, desde el punto de vista tecnológico, el 9-1-1 se está movilizando a lo que se conoce como la nueva generación, mejorando los sistemas de geolocalización para utilizar inteligencia artificial”, detalló.



Digitalización de trámites



Entre los proyectos de modernización tecnológica del Gobierno, según indicó Joel Santos, está la estrategia de la Agenda Digital 2030 que busca digitalizar no solo las funciones del Estado, sino toda la vida nacional.



Para ello, dijo, hay en marcha dos proyectos importantes de simplificación. Uno que persigue que todos los ciudadanos sean portadores de sus récords estudiantiles con las notas de primaria, secundaria y de la universidad. “Ese proyecto está bastante avanzado y en poco tiempo podremos decir que los dominicanos podrán ser portadores de su récord educativo”, adelantó.



El segundo, busca hacer lo mismo, pero en lo que respecta al récord histórico de salud.



“La idea es que esa información esté en posesión del ciudadano. Usted ahora mismo no es dueño de su récord, usted está obligado a ir al mismo especialista de siempre porque ese es el que tiene su récord. Si usted tiene su información, usted podrá, obviamente, tomar la decisión de ir y no volverse a hacer lo que sea que ya usted se hizo”, precisó.



El uso de las tecnologías ha sido de gran importancia para el proceso de desarrollo y modernización de la República Dominica, según manifestó el ministro de la Presidencia. Dijo que una evidencia de esto son los avances el nivel de alfabetización, que en la actualidad se debe medir desde el punto de vista de digitalización y de acceso a los mecanismos digitales, particularmente de internet.



“El no tener internet en estos momentos es el equivalente a ser un analfabeta. Gran parte de la estrategia nuestra como país, debe ser incrementar cada vez más esa accesibilidad a internet, pero también tiene que ver con utilizar la tecnología para manejar el servicio de los ciudadanos”, apuntó.



Señaló que la visión de “la digitalización” busca que, a través del uso de la tecnología, se deposite cada vez más información y a la vez se cree una interoperabilidad de las distintas instituciones para que lo que la gente solicite, no se le pida dos veces.



“La estrategia es, cada vez más, ir reduciendo la burocracia y la relación del Estado con los ciudadanos, irla haciendo mucho más eficiente. También mejorar la portabilidad de muchos de los servicios que usted tiene”, refirió.



Para esto, se aplicarían controles de seguridad desde el Estado, pero con protocolos estrictamente establecidos, dijo.



“El manejar estos datos, obviamente crea una potencial exposición y entonces, ahí viene un área que está dentro de la estrategia digital que es la ciberseguridad y en ese campo usted tiene que crear niveles de ciberseguridad”, sostuvo.

Inteligencia artificial para mejorar tiempos

El ministro Joel Santos indicó que, a través del proceso de inteligencia artificial que se pretende incorporar a los servicios del 9-1-1 se podrán reducir los tiempos de respuesta. “Con mucha mayor data, con mayor procesamiento de data, las ambulancias o los vehículos policiales, bomberos o servicios de socorro, el despacho puede ser mucho mejor a nivel de inteligencia. No necesariamente, la ambulancia que esté más cerca del evento es la que va a llegar más rápido porque el tráfico es dinámico. Eso quiere decir que en el momento del despacho hasta el momento de la llegada, pueden cambiar la dinámica. Todo eso, a través de la inteligencia artificial, puede incidir en las decisiones de qué unidad despachar y eso va a reducir los tiempos de respuestas”, dijo.