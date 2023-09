Luego de que el pasado lunes Gobierno dominicano advirtiera que el jueves cerrará completamente la frontera si los haitianos que construyen el canal de riego en el río Masacre no detienen los trabajos, las autoridades haitianas no se han pronunciado públicamente sobre el conflicto que podría generar grandes consecuencias económicas, sociales y diplomáticas entre ambas naciones.



La reacción que sí se dio a conocer a través de varios videos que se difundieron en las redes sociales, es el despliegue de la fuerza élite de Haití en la frontera del lado haitiano justamente donde se construye el canal de riego, pero todavía no ha quedado claro el papel que estos juegan en el lugar.



Sectores de RD respaldan decisiones



En territorio nacional diversos actores de la vida nacional sí han fijado posiciones, sobre todo de respaldo al Gobierno dominicano por las decisiones adoptadas en el Consejo de Seguridad Nacional, entre las que se encuentra el cierre de frontera, la suspensión de visados a nacionales haitianos hasta nuevo aviso, la construcción de dos presas en los ríos Masacre y Artibonito para captar las aguas de los referidos afluentes, así como la prohibición de entrada al país de manera definitiva a los políticos y empresarios involucrados en el conflicto.



El Instituto Duartiano se identificó ayer con la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de cerrar por completa la frontera con Haití para el comercio terrestre, marítimo y aéreo a partir de este jueves, si la situación creada por la construcción de un canal en el río Masacre no se resuelve antes de esa fecha.



De manera particular, el Instituto Duartiano saludó la suspensión de la emisión de visados a ciudadanos haitianos, determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, tras argumentar que resulta revelador el dato de que, en solo 60 días, tomando como referencia abril-junio de este año, los cónsules dominicanos acreditados en Haití concedieron 27 mil 123 visas a personas del vecino país. El presidente de la referida organización, Wilson Gómez, juzgó también como acertadas las demás medidas tomadas, en especial la disposición de reactivar la denominada Toma de la Aduana en el río Masacre, donde se origina el canal La Vigía, para garantizar el abastecimiento de agua a los productores fronterizos, y apoyó la construcción del proyecto de la presa Don Miguel.



De su lado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respaldó todas decisiones que procuren resguardar los recursos hídricos del país, pero criticó que el Gobierno esperó lo inevitable para reaccionar a la situación. Así lo expresó Alfonso Ureña, secretario de Medio Ambiente durante una rueda de prensa en la que recordó que este conflicto se originó ante denuncias de la construcción de un canal por parceleros de la zona fronteriza en abril de 2021 con riesgo de afectar cerca de 26,000 tareas y a 1,800 productores dominicanos.

El aumento de tensiones por el conflicto Masacre

Las tensiones entre República Dominicana y Haití comienzan a agudizarse por la insistencia de empresarios y particulares de la vecina nación de desviar las aguas del río Masacre con la ejecución de una obra que, según el Gobierno dominicano, viola el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre ambos países y persigue generar un conflicto con este lado de la isla. Según el Gobierno, las autoridades haitianas afirman que no respaldan ni participan en el proyecto y que han reiterado en múltiples ocasiones que no está de acuerdo con su construcción.