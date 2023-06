Los trabajos para la construcción de la Circunvalación de Los Alcarrizos marchan a buen ritmo luego de dos años de retomada su ejecución, como una de las obras complementarias del recién inaugurado teleférico que opera en la zona.



En un recorrido de elCaribe por el trayecto de la referida vía, que se extenderá por 6.1 kilómetros de largo, desde la circunvalación de Santo Domingo hasta el Kilómetro 14 de la Autopista Duarte, se pudo constatar la continuidad en las operaciones de las brigadas de trabajadores y de las maquinarias que realizan excavaciones y retiro de tierra, así como el traslado de desechos sólidos de las cañadas que cruzan varios tramos del proyecto, cuyo desarrollo está bajo dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).



“Estamos trabajando siete cañadas y movemos el relleno de las alcantarillas que no tenían la capacidad para la cantidad de basura que se produce en Los Alcarrizos”, detalló el encargado de movimiento de tierra, Julio César, en momentos en que supervisaba el retiro de los desperdicios por parte de los operadores de los equipos pesados.



Manifestó que el cúmulo de la basura, en particular cuando se registran lluvias, es uno de los obstáculos que ralentizan la terminación del proyecto vial. “Uno viene y deja la cañada lista y cae un poco de agua y tiene que casi comenzar de nuevo, pero ya superamos los trabajos más difíciles”, dijo al enfatizar su confianza de que la circunvalación pueda ser concluida este año.



En el tramo inicial de la futura carretera que pretende aliviar la congestión vehicular de la zona, en particular de la calle Duarte, ya se adelantó la construcción de dos de las alcantarillas que forman parte de la vía.



Asimismo, en la actualidad se trabaja para entrar en la fase de construcción de un paso a desnivel contemplado entre la intersección de la circunvalación de Santo Domingo con la carretera en dirección a Hato Nuevo, el cual buscará evitar interferencias en el tráfico.



Ante el seguimiento del proyecto, cuya inversión está cerca de los 2,100 millones de pesos, los pobladores de la zona expresaron a este medio su regocijo por el progreso registrado en la carretera que –según coincidieron- esperaban por más de 20 años.



Ruth Reyes, presidenta de la Junta de Vecinos del sector San Miguel, definió como una bendición que el trayecto vial se mantenga en ejecución, entendiendo que el mismo representará un significativo apoyo al desarrollo y la plusvalía de las comunidades del municipio.



“Cuando decidieron dar continuidad (a la circunvalación) fue lo mejor que nos pasó porque nosotros estamos perfilados como zona industrial y es lo que nos va a servir de trampolín para que el progreso llegue a nuestro municipio”, aseguró la señora Reyes.



Al momento de mostrar su júbilo, también abogó por que las autoridades encargadas del proyecto evalúen la edificación de un puente vehicular en su sector para mejorar el acceso de los residentes hacia los servicios hospitalarios, escolares, policiales y judiciales del perímetro una vez construida la circunvalación.



De su lado, Sucre Rivera, propietario de la estación River Gas ubicada próximo a lo que será la circunvalación, indicó que con el seguimiento de la obra ya ha percibido beneficios en el incremento de sus ventas por las facilidades de acceso, que también favorecen el traslado de sus maquinarias e insumos.



“Para nosotros es una gran satisfacción porque tenemos acceso desde ya. Antes para salir a la circunvalación teníamos que intervenir esos equipos pesados por dentro de la ciudad, por Los Americanos, que no es prudente. Hoy día nos comunicamos directamente con la circunvalación, está en piedra y arena pero no importa que llueva ya se llega en par de minutos”, puntualizó.



4.1 kilómetros liberados



En general, la construcción de la Circunvalación de Los Alcarrizos está avanzada en más de un 40% .

Así lo detalló el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Roberto Herrera, en una entrevista concedida a elCaribe.



“Ese proyecto en términos generales anda en un cuarenta y cuarenta y cinco por ciento. Tenemos como meta que ha diciembre de este año o enero del próximo este proyecto pueda ser inaugurado por esta administración y que se pueda dar el campanazo de que esa vía se pueda utilizar”, dijo.



Especificó que de los 6.1 kilómetros que tendrá el nuevo tramo carretero, ya se liberaron 4.1 kilómetros a través de la expropiación de terrenos, lo que evidencia que los trabajos en el proyecto están “bien avanzados”.

Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras.

Expropiación de terrenos entre principales escollos

El viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras del MOPC, Roberto Herrera, apuntó que como parte de las expropiaciones, que han sido uno de los principales escollos en el proyecto, ya han sido desembolsados cerca de 200 millones de pesos y se estima que se terminarán gastando de 450 a 500 millones de pesos en esta partida. “Ese último tramo de un kilómetro aproximadamente que falta es la parte final de lo que tiene que ver con el proceso de expropiación. Hemos cubierto más de dos tercios de la carretera en la expropiación (…) Cuando liberemos este kilómetro que falta proyectamos que el tiempo de ejecución se va a mejorar. Proyectamos que va a estar lista pronto”, informó.