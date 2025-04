La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), realizaron el taller “Legislación Seguridad Social en el Ámbito Municipal, Implicaciones al Incumplimiento de Pagos”.



El presidente de Fedomu y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, afirmó que Fedomu tiene un compromiso con los alcaldes del país para que puedan hacer sus procesos legales y que todo salga bien, “por lo que en nuestras 10 oficinas regionales y en la sede hay técnicos para apoyarlos en todos esos procesos”.



Pidió a los alcaldes no tener miedo y utilizar esos técnicos para que hagan las cosas bien, “para que no caigamos en el retraso que tuvimos aquella vez cuando la municipalidad debía alrededor de 365 millones de pesos y tuvimos que buscar respaldo del presidente Luis Abinader para que esa deuda fuera condonada, lo que agradecemos enormemente”.



Señaló que hace poco se dieron cuenta, a través del director ejecutivo, Félix Santos, que había inconveniente con algunos ayuntamientos y el pago de la seguridad social, y que de inmediato solicitaron a técnicos y funcionarios de la TSS acudir a la federación para aclarar ese tema, y “con este taller ratificamos el compromiso para solucionar esta problemática”.



De su lado, Francisco Ramos, enlace de la TSS y Fedomu, presentó los objetivos del taller, resaltando la importancia del pago de los ayuntamientos a la TSS, la inclusión de nóminas en los ayuntamientos de personas que no figuran en la institución municipal y la viabilización del pago a la Tesorería en el tiempo hábil que se indique.



La capacitación, que fue dirigida por Genrry González, encargado de Gestión del Conocimiento de Fedomu, contó con la participación de los alcaldes Domingo Suzaña, de Bohechío; Eudi Salvador, de Galván; Hipólito Cabral, de Guayabal, y Eddy Morillo, de Vallejuelo.