A propósito de celebrarse ayer el Día Mundial del Medio Ambiente, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso (JBN), realizó su “7ma.Caminata Ecológica por un Ambiente Sano 2024”, con estudiantes de centros educativos públicos y privados, bajo el lema, “Un día sin Emisiones”.



Antes de comenzar con el recorrido de 4 kilómetros cuadrados guiado por técnicos del Botánico, se realizó una primera parada en el auditorio del Departamento de Educación Ambiental donde los ejecutivos de la institución hablaron acerca de los beneficios de cuidar y preservar el medioambiente.



Habló la subdirectora del JBN, Nurys González, quien reflexionó junto a los presentes sobre la responsabilidad que se debe asumir de frente a la protección del ambiente en general como, por ejemplo, realizar cambios en la rutina diaria que debe implementarse desde el hogar.



De igual forma, se pronunció Jonathan Báez, encargado de Servicio al Público, el que afirmó que este tipo de evento busca concienciar a la sociedad dominicana sobre la importancia de proteger el planeta y los recursos naturales, de manera que se puedan realizar actividades que no generen emisiones de gases de efecto invernadero que dañan al medioambiente.



El Botánico informó que realiza esta actividad cada 5 de junio, espacio que utiliza para abordar temas como el cambio climático, contaminación ambiental, reciclaje, descomposición de los alimentos y la flora.



Esta caminata contó con la participación de alrededor de 26 instituciones educativas, entre ellas 11 escuelas públicas y 12 privadas, representadas por 600 alumnos del Gran Santo Domingo.



Los maestros y estudiantes que se dieron cita en dicho encuentro declararon a la prensa lo importante y educativo que es realizar este tipo de eventos.



En ese sentido, se expresó la maestra Yessica Reyes, del Colegio Gregorio Luperón, al reconocer lo “bueno que se fomente este tipo de actividades para que se siga expandiendo el gran propósito que se tiene que es que ellos tengan conciencia que es un deber amar, cuidar y proteger nuestro medio ambiente”.



También habló, en ese mismo tenor, la profesora Margarita Leyba, del Colegio Cristiano Reformado Emmanuel, que declaró que la actividad fue muy interesante y que los temas tratados son importantes para el conocimiento de los estudiantes.



Igualmente el estudiante Guimer Guzmán, quien caminaba en el sendero junto al grupo de su colegio, reconoció lo bueno que era caminar en ese espacio, porque les permitía a él y a sus compañeros disciplinarse y admirar las cosas que hay en el país. Agregó que aprendió “mucho sobre el cambio climático, la fauna dominicana, entre otras cosas”.



Otro joven que se expresó muy satisfecho de la actividad fue Adrián Vegas, de un centro educativo privado, quien señaló lo entretenida y educativa que fue la caminata. Valoró además, los temas planteados, como el cambio climático y la importancia de cuidar el medioambiente.



Dijo además: “Es bueno que tengamos conciencia y tomemos acción en eso, de una vez por toda para que nuestro cambio climático no se acelere tanto ni haya calentamiento global”.



Mientras que la jovencita Marielys Acosta Félix, del colegio Ministerio de Enseñanza Dios es Amor, Medea, señaló que entre los tópicos tratados, le llamó la atención aprender a reutilizar las cosas que tiene en su casa, a reducir el consumo de los electrodomésticos y a no usar frecuentemente el transporte público porque genera contaminación al medioambiente.

Que se fomenten estas actividades para que se siga expandiendo el propósito de amar y proteger el ambiente

Yessica Reyes

Maestra, colegio Gregorio Luperón He aprendido a reutilizar las cosas que tengo en mi casa y a reducir el consumo de los electrodomésticos”

Marielys Acosta

Estudiante del colegio Medea