Santo Domingo, DN. – La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció la llegada del buque escuela Eagle de la Guardia Costera estadounidense, conocido como «el Gran Velero de América» (America’s Tall Ship) a Santo Domingo, República Dominicana.

El Eagle atracará el 25 de mayo y permanecerá hasta el 28 de mayo, como parte de su misión académica y cultural; durante su estancia, el público tendrá la oportunidad de visitarlo.



En la República Dominicana, el Eagle estará amarrado en el Apostadero Naval de la Armada dominicana en San Souci, donde la tripulación estará ofreciendo visitas gratuitas al público, durante el siguiente itinerario:



Sábado, 25 de mayo: 1:00 p.m.- 4:00 p.m.

Domingo, 26 de mayo: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Lunes 27 de mayo: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.



Luego de concluida su visita en la República Dominicana, el buque escuela Eagle se dirigirá a Cartagena, Colombia; San Juan, Puerto Rico; Bridgetown, Barbados; Hamilton, Bermuda; y Halifax, Nova Scotia, como parte de su recorrido de tres meses hasta finales de julio, período en el que la tripulación tendrá intercambios académicos y ofrecerá giras gratuitas al público.



“El buque Eagle tiene una larga historia de navegación por el Caribe”, dijo la capitán Jessica Rozzi-Ochs, comandante del Eagle: “Los cadetes están realmente ansiosos por compartir este tesoro marítimo de 88 años con la gente de la República Dominicana y de Puerto Rico. Durante su visita, los cadetes ofrecerán giras públicas gratuitas del Eagle y también participarán en proyectos comunitarios y disfrutarán de la maravillosa cultura local”.



Originalmente, el Eagle fue comisionado como el Horst Wessel en 1936 para servir como un buque de entrenamiento para los oficiales navales de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras finalizar el conflicto bélico, pasó a manos de los EE.UU. como reparación de guerra.



Hoy en día el Eagle es el buque escuela de la Academia de la Guardia Costera de los EE.UU. y es el único barco de su clase que sirve activamente en el Gobierno estadounidense con puerto en New London, Connecticut. Es una nave de tres mástiles que mide 295 pies de eslora y está equipada con 23,500 pies cuadrados de vela y hasta seis millas de aparejo.



Una tripulación permanente y experimentada de 8 oficiales y 50 guardacostas alistados mantienen la nave y proporcionan una base sólida de conocimiento y marinería para el entrenamiento de hasta 153 cadetes y candidatos a oficiales a la vez.

Apoyada por una tripulación temporera durante los despliegues de entrenamiento, el Eagle navega rutinariamente con más de 230 personas a bordo.

Desde 1946, el Eagle ha navegado cada verano en apoyo a los programas de entrenamiento de oficiales de la Guardia Costera de los EE. UU., exponiendo a los líderes futuros a sus primeras experiencias de vida en el mar.