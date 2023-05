A una semana de que la Cámara de Cuentas sea notificada formalmente por la Cámara de Diputados de la investigación que cursa en su contra, así como de los requerimientos de actas y grabaciones, la comisión especial de diputados apoderada de investigar el conflicto entre los miembros del órgano extrapoder no ha recibido las solicitudes.



En ese sentido, el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente de la comitiva, indicó que, según la información que maneja, “en esta semana” la CC va a remitir esos documentos, aunque no se sabe qué día será.



El legislador reformista reiteró que aún no han establecido la fecha para entrevistar a los miembros titulares de la entidad constitucional.



Asimismo, recordó que la comitiva integrada por 17 legisladores sostendrá su tercer encuentro hoy, a las 9:30 de la mañana, para continuar dándole lectura a las comunicaciones que han sido remitidas sobre el pleno de la CC.



La semana pasada el equipo de diputados, además de dar lectura a varias de las comunicaciones, revisó videos sobre las opiniones ofrecidas en medios de comunicación por algunos de los miembros de la entidad fiscalizadora de los fondos públicos.



Proponen que el secretario de la CC no sea miembro del Pleno



El presidente de la comisión bicameral que estudia la reforma a la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, senador Milcíades Franjul, propuso que en la nueva legislación se establezca que el secretario en la CC no sea miembro del Pleno.



Señaló que en las altas cortes, como es el Tribunal Constitucional (TC) y la Junta Central Electoral (JCE), tienen siempre un secretario, razón por la que entiende que así se evitarán los conflictos en el órgano fiscalizador. La comisión bicameral se reunió ayer para discutir las diferentes propuestas.