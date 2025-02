El presidente Luis Abinader intenta relanzar la imagen de su gobierno apartando de los cargos los funcionarios que generan ruidos en la opinión pública y empieza a cumplir la cuota de los aliados que lo apoyaron en las pasadas elecciones.



Los recientes cambios que introdujo el presidente Luis Abinader en su gabinete puso en manos de aliados al mandatario y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) dos de las carteras de mayor impacto e incidencia en el Gobierno, Obras Públicas con Eduardo Estrella, del Partido Dominicanos por el Cambio y Educación, Luis Miguel De Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD).



Los cambios le dan nuevos aires al Gobierno que tenía mucha presión social por el manejo del tema en educación que generaba ruidos permanentes bajo la administración de Ángel Hernández y Obras Públicas, dirigido por Deligne Ascención, había generado muchas críticas por la lentitud en la construcción de obras, deterioro de otras y la inauguración de proyectos sin terminar.



De los dirigentes de alto perfil del PRM en los cambios que fueron publicados el pasado domingo, solo Eddy Olivares, vicepresidente ejecutivo de la organización, pasó a ocupar un cargo en el gabinete por su nombramiento como ministro de Trabajo.



Con la salida de Ascención del Ministerio de Obras Públicas, que además es titular de organización del PRM, son tres los altos dirigentes del oficial que han quedado fuera del gabinete.



Antes fue removido del Ministerio de Energía y Minas para pasar al consulado de Boston en Estados Unidos, Antonio Almonte, de la Dirección Ejecutiva del PRM y clave en la campaña de Abinader cuando estuvo en la oposición. Almonte fue sustituido por Joel Santos que ocupó en el Ministerio de la Presidencia y no tiene carrera política en el partido oficial.



Igualmente, Roberto Fulcar, que fue destituido del Ministerio de Educación, a dos años de la primera gestión y no ha vuelto a ocupar cargos en el gobierno. Su sustituto fue el recién cancelado, Ángel Hernández, que aunque ha estado vinculado al partido de gobierno, su participación en la política ha sido de bajo perfil.



Otro caso es la designación de Bartolomé Pujals como representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en sustitución de Julio Peña, dirigente del PRM que es suplente del delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE). Peña fue nombrado como representante adjunto en la OACI.



Pujals no es dirigente del PRM, de hecho en las elecciones de 2020, fue candidato a la alcaldía del Distrito por Alianza País. Su proyección pública la logró a través del movimiento social.



Entre los aliados beneficiados también figuran los presidentes del Partido Moda, Elsido Díaz y Antolín Polanco, del Partido Socialista Verde (Pasove).



El presidente de la República también tenía presión por cambios en el gabinete bajo el argumento de que el segundo mandato arrancó “viejo”.



Las nuevas designaciones que ha introducido Abinader en su gobierno hay varios que responden a Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, que está entre los principales aspirantes a la candidatura presidencial del PRM. Por ejemplo, el nuevo director de Alianza Público Privada, Andrés Lugo es dirigente del PRM del grupo de Sanz Lovatón. Lo mismo que Sigmund Freund, ministro de Administración Pública y el titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Elías Báez.

Abinader no ha tocado al equipo económico

Los cambios que ha introducido el presidente Abinader en su gobierno no han tocado al equipo económico. La actitud del mandatario a pesar de la crisis de imagen que sufrió con el sometimiento del proyecto de “modernización fiscal” por parte del Ministerio de Hacienda, uno de los temas que más ha afectado la imagen del segundo gobierno de Abinader. A pesar del fracaso de establecer nuevos impuestos para mejorar las recaudaciones, la economía dominicana es establece y creció 5% el pasado año, según los reportes del Banco Central. Incluso, en el marco de la reestructuración del Estado fue eliminado el Ministerio de Economía y la mayoría de sus funciones serán asumidas por Hacienda que pasará a denominarse Ministerio de Hacienda y Economía y quedaría dirigido por el actual titular de Hacienda, Jochi Vicente. El equipo económico que acompaña Abinader ha sido el mismo desde que arrancó en su primer mandato en 2020. El Ministerio de Economía, que ahora desaparecerá del organigrama del Estado, es el único que ha tenido impacto en más de cuatro años. Su primer titular fue Miguel Ceara Hatton, que pasó a Medio Ambiente y en su lugar fue designado Pavel Isa, en Economía, del que renunció.