“Hemos hecho una protesta en los términos más enérgicos, así que, eso, esperamos que no vuelva a ocurrir”, informó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, respecto a la incursión de policías haitianos a territorio dominicano.



Policías haitianos ingresaron al país el pasado domingo para dispersar un mercado informal entre dominicanos y haitianos en el sector La Vigía, de Dajabón.



Álvarez considera que esta situación no habría sido ordenada por el gobierno central pero de todas formas enviaron la nota diplomática, son los responsables de cualquier situación que se dé.



“Ustedes bien saben, en Haití hay una situación en la cual el gobierno central tiene una gran dificultad en controlar lo que se hace, lo que ocurre a nivel nacional, así que, no necesariamente esas acciones hayan sido decididas o enviadas o avaladas por el gobierno central”, refirió al ser abordado por los medios de comunicación.



“Pero de todas formas, el gobierno central aunque no tenga esa autoridad, sigue siendo responsable”, puntualizó.



La comandancia general del Ejército de la República Dominicana (ERD) reforzó ayer con personal y equipos del Décimo Batallón de Infantería de Dajabón, la zona de El Coco y Sánchez La Vigía, donde ocurrió el incidente entre comerciantes dominicanos y policías de la vecina nación que cruzaron los límites fronterizos.