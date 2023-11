Salcedo, RD.- La candidata a la presidencia de la seccional Hermanas Mirabal del Colegio de Abogados, Albania Corniel, resaltó que, de ser electa en las elecciones de su gremio, trabajará para solucionar el problema de la Cámara Civil del Distrito Judicial de esta provincia.

Corniel, indicó que la Cámara Civil, no cuenta con suficiente personal, sólo existe un juez, no tienen ayudante, por esa razón no puede resolver los trabajos en el tiempo conveniente por la gran cantidad de expedientes que se le acumula.

La aspirante al Colegio de Abogados seccional Hermanas Mirabal, aclaró que gestionará con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia para que le nombre un abogado ayudante, personal auxiliar para esa cámara civil.

Albania Corniel argumentó que otro inconveniente que piensa solucionar es poner a funcionar la oficina de abogados que esta ubicada en el municipio de Salcedo, para ofrecerle servicio a su clase y gestionará equipos para esa oficina.

Corniel, agregó que hará un a acuerdo con la Cámara de Comercio, Infotep, otras Instituciones afines, para capacitar continua que le servirá para el mejoramiento de su ejercicio.

La candidata a la Presidencia de la Seccional Hermanas Mirabal del Colegio de Abogados, Ponderó que realizó el pasado viernes diez de este mes, un conversatorio con el magistrado Ramon Emilio Inoa, Juez de la Corte de la Jurisdicción Inmobiliaria sobre las novedades recibidas en el reglamento 787 sobre la modificación de la ley 108-05.

La postulante agregó que en el conversatorio participó el Agrimensor Alexander Medrano Ortega, con las novedades creadas por el reglamento 789 sobre trabajos técnicos de Mensuras Catastrales, asistieron un grupo considerables de abogados, a fin de actualizar sus conocimientos, así se inician los aportes del equipo de Trabajo dirigido por la Licenciada. Albania Corniel.

Albania Corniel explicó que su meta es mejorar el bienestar de los abogados, a través de la educación y cualquier otro beneficio para su clase jurídica de la provincia Hermanas Mirabal.

Corniel exhorto a los abogados a que ejerzan el voto a favor de su persona, a nivel provincial y a nivel nacional que sufraguen por el Licenciado. Yohan López, es la única persona que le garantizará a las seccionales que lleguen las capacitaciones a nivel nacional y otros beneficios a favor del abogado.