El abogado Cándido Simón dijo que detrás de ese escarceo que hay sobre un falso pleito entre la Procuradora General de la República, Miriam Germán y la directora de Persecución, Yeni Berenice lo que se mueve es un plan para debilitarlas y hacerlas presentar como entes en confrontación.

Manifestó que con ello quieren hacer ver a “Yeni (Berenice Reynoso) como una irreverente y a Miriam (Germán) como una blandita”.

“Eso es lo que hay, para debilitar el proceso activo que hay en la persecución de los actos de corrupción… eso es lo que están haciendo. ¡Y atención! La información que me ha llegado, sujeta a confirmación, es de que no son los políticos que están en eso, sino que es un sector empresarial fuerte, como consecuencia de que le habían tocado las aristas en ocasión del último proceso”, reveló el abogado.

Explicó que la información surge a raíz de que los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien ha sido interrogado varias veces por el Ministerio Público y está en investigación, requirieron a Yeni Berenice Reynoso el acceso a la investigación y ella no obtemperó, por lo que recurrieron a su superiora inmediata, Miriam Germán, para que esta le instruyera.

Simón señaló que el Código establece que los fiscales tienen la obligación de ir permitiendo el acceso de las evidencias en pro y en contra de un investigado y que la ley está concebida para que el investigador vaya entregando las que va compilando a las partes, pero que la mala práctica es que no lo hacen y que eso no es un accionar de Yeni, sino que es histórico.

Un tema de interpretación jurídica

Durante su participación en el programa Reseñas,emitido cada sábado a las 9:00 de la noche por Entelevisión, el abogado explicó que todo este tema, que ocurrió en marzo, se centra en la interpretación jurídica, ya que el Código establece que los derechos del imputado se activan a partir de que se solicita un anticipo de prueba o una medida de coerción.

Puso como ejemplo el caso del exgobernador del Banco Central, José Lois Malkun, a quien citaron para una investigación durante la gestión de José Manuel Hernández, caso en el que la Suprema Corte de Justicia designó en ese entonces juez, Hiryhito Reyes.

“Hirohito Reyes dijo que una citación es un acto de procedimiento que no es una coerción, sino que coarta la libertad, porque cuando un fiscal te cita si tú no asistes el artículo 100 del Código Procesal Penal establece que pueden ordenar tu arresto, consecuentemente si tú ibas a salir del país no puedes irte”, explicó.

Dijo que el punto con eso es que: “Miriam interpreta que debe ser así porque justamente presidía ella la sala penal de la Suprema Corte de Justicia cuando eso pasó y Yeni entiende que el artículo 95 debe interpretarse de manera restrictiva y no se debe permitir el acceso… fue eso lo que pasó”.

Un caso viejo quieren darlo como información nueva

Cándido Simón criticó y llamó a reflexión sobre el porqué se trae a colación un tema de interpretación jurídica que no es novedad, ya que ocurrió en marzo del presente año.

“Sacando una información como nueva… una pendejada que es vieja. Cuál es la novedad que tiene una información que ellos ya sabían. Primero, fue a petición de partes; segundo, cuando Miriam emite la resolución dándole aquiescencia a la petición de que le permitieran acceder a toda la investigación, se la instruye a Yeni”, dijo.

En ese mismo contexto, prosiguió diciendo que eso fue en marzo, hace 5 meses, y que Yeni impugnó la decisión en el plazo que establece la ley, en abril, y la instrucción con esa impugnación con acto de alguacil la Procuraduría se la notificó a los abogados del señor Donald Guerrero.

“Entonces ellos tenían esa información desde hace mucho tiempo, no es que la Procuraduría la filtró, como están diciendo y la pregunta tonta es: ¿por qué suben ese tema ahora? Que raro que fue ese medio”, dijo el abogado.

Dijo que con eso se está manejando una media verdad, porque la información es cierta pero es falso que haya una contradicción entre las magistradas.

“La información que tengo es que eso se resolvió porque Miriam revocó parcialmente o totalmente la instrucción, es decir, como consecuencia de la impugnación que hizo Yeni Berenice”, dijo.

Explicó que la ley 133-11, la Orgánica del Ministerio Público, establece que la procuradora general de la República y la directora de Persecución del Ministerio Público, pueden asumir directamente casos o impartir instrucciones especiales.

Valoró la gestión actual del Ministerio Público, con Miriam Germán a la cabeza, de positiva y reconoció el esfuerzo que se está haciendo.

“La honestidad manda a que uno reconozca el esfuerzo denodado que está haciendo ese equipo contra viento y marea”, manifestó Simón, quien también reconoció al presidente actual de la República, por su decisión de no involucrarse.

Asimismo, señaló que tanto Miriam como Yeni y Camacho, están actuando con la independencia que decidieron actuar, ya que entiende que ser independiente es una decisión.

Finalmente, Cándido Simón entiende que no es necesario reformar la Constitución para que el MP se independice, al precisar que lo es y que la independencia es una decisión personal.