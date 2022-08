El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y legisladores de la oposición coincidieron en que se respete el debido proceso en la supuesta investigación contra Donald Guerrero.



“Con ese caso y con todos soy un abanderado que se respete el debido proceso”, argumentó el consultor jurídico en la mañana de ayer, cuando periodistas le preguntaron cuál era su opinión sobre la investigación que realiza la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) al exministro de Hacienda.



La Pepca investiga al exfuncionario por supuesta asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.



Tras una visita al Senado de la República para depositar el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, el consultor jurídico dijo que conoce poco de esa investigación, debido a que los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen la instrucción de no inmiscuirse en asuntos de justicia “y mucho menos del Ministerio Público”.



Según ponderó, sólo conoce las informaciones que han publicado los medios de comunicación.



Al indicar que es partidario de que se respete el debido proceso, aclaró que no está queriendo decir que el Ministerio Público no lo está haciendo, sino que en todos los casos de justicia debe respetarse la ley y el debido proceso a todos ciudadanos que están siendo investigados en un proceso judicial.



Diputados



Diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) indicaron también que se debe respetar el debido proceso en la investigación contra el exministro de Hacienda.



Juan Julio Campos, el nuevo vocero del PLD en la Cámara Baja, afirmó que nadie está por encima de la ley, pero que a los imputados hay que respetarles sus derechos de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República.



Precisó que el Ministerio Público, que realiza las investigaciones, no está por encima de la ley, “no está el imputado, pero tampoco está el Ministerio Público, el Ministerio Público es el garante del respeto del debido proceso, a las leyes y a la Constitución de la República”, puntualizó.



De su lado, el diputado Sócrates Pérez denunció que con muchas de las investigaciones que se han abierto, el Gobierno busca entretener al país frente a los graves problemas que les afectan. “Mira , lo que pasa es que ellos no pueden decir que una persona es ladrón sin que haya robado. Porque tú acuses a una persona, eso no quiere decir que sea ladrón; tiene que demostrarlo en un juicio, pero que se lo prueben”, ponderó.



Asimismo, Rubén Maldonado, exvocero del bloque de FP en la Cámara, dijo que el partido siempre ha planteado que la justicia se aplique sin cuartel a cualquiera que sea, pero siempre y cuando sea respetando el debido proceso y la institucionalidad.



“Cuando tú coges un expediente y se lo entregas a un medio de comunicación para que antes de darlo a conocer ya el medio haya prejuzgado al imputado, entonces tú no estás respetando el debido proceso”, indicó.

Es prioridad del Poder Ejecutivo, según Peralta

Sobre el Código Penal, Antoliano Peralta aseguró que el presidente Luis Abinader ha mostrado su interés en la aprobación de esa iniciativa, aunque en su pasado discurso sólo mencionó algunos proyectos, a modo de ejemplo. El presidente Abinader, en su alocución al país la semana pasada, pidió al Senado y la Cámara Baja que es muy importante sacar adelante, lo antes posible, la ley de ordenamiento territorial y uso de suelos y la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones, “entre otras”, sin mencionar el proyecto de reforma al Código Penal.