Activos y ex trabajadores cañeros de los bateyes realizaron hoy una manifestación frente al edificio de la Defensoría del Pueblo, donde pidieron al titular de ese órgano acompañamiento para la obtención de sus respectivas pensiones, las cuales han sido negadas por décadas por parte de las distintas instancias estatales y las AFP.

Jesús Núñez, representante de la Unión de Trabajadores cañeros (UTC), manifestó que buscan que esa institución llamada a defender los derechos de todas las personas en el país les pueda ayudar a fortalecer la lucha con asistencia legal para que este formule solicitudes a la Dirección General de Migración (DGM), la renovación de sus documentos y adquisición de residencias permanentes para los trabajadores de la caña que necesitan para poder cobrar sus pensiones pendientes con el Estado dominicano, al tiempo que deploró que ‘’hay más de 4 mil compañeros sin pensiones’’.

Núñez detalló que Pablo Ulloa, titular de la Defensoría del Pueblo no recibió a los cañeros personalmente, sin embargo, a una comisión de la institución de derechos humanos le fue entregada una carta con las demandas señaladas.

La salud del líder de los trabajadores cañeros

Núñez viajará a Cuba el próximo jueves donde será sometido a una evaluación médica exhaustiva por el cáncer para posteriormente ser intervenido quirúrgicamente de requerirse.

Hace aproximadamente dos meses que el dirigente sindical informó del diagnóstico de ‘un tumor maligno en los ganglios linfáticos’ que le impide hablar y masticar, por lo que ha señalado a Antonio Lois y Gerald Fabián, como los compañeros a cargo de la UTC y la lucha en su ausencia.

Situación económica, viajes y estadía

El dirigente señaló que por medio de una campaña de recaudación en la página (Gofundme.com), la cual logró unos (U.S. $5,200) dólares para su viaje a Cuba. Al tiempo que agradeció a la periodista Altagracia Salazar y Wilma Tamayo Abreu por haber tomado la iniciativa de crear, implementar y echar a rodar la publicación de colecta.

En ese mismo orden, Núñez detalló ‘’fui contactado por el señor Juan Garrigó Mejía, hijo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, es el actual encargado del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y me dijo que iban a ayudarme a financiar mi viaje a Cuba para que me someta a cirugía y principalmente pagar mis gastos allá pero después de diez días de esa llamada no he sabido nada de él y debo viajar pasado mañana’’. Dijo no perder la esperanza de que en las próximas horas cumplan con la promesa de la entidad del Poder Ejecutivo.