Los trabajos de ampliación en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, específicamente la puesta en operación de seis nuevos carriles, necesitarán de nuevas intervenciones para descongestionar la céntrica arteria vial que va para tres años intervenida, y que a la luz de los usuarios ha derivado en un efecto multiplicador de los tapones en toda la zona.



Esta nueva fase abarca cambios viales y semafóricos, reemplazamiento y eliminación de peatonales.



Consultado por elCaribe, Onésimo González, asesor en materia vial del Ministerio de Obras Públicas, admite que con “estas medidas como están ahora mismo funcionando, el kilómetro 9 no tendrá el efecto descongestionamiento necesario”.



No obstante, asegura que todas las intervenciones hechas y las que se van a realizar han sido objeto de estudios y de una programación previa elaborada por un equipo técnico de expertos.



Respecto a las quejas de los usuarios por los retrasos en los trabajos que han generado críticas al proyecto, el experto dijo lo siguiente: “La gente habla de improvisación. ¿Qué es lo que pasa? Todo está planificado. Nosotros hemos establecido la mejor metodología en materia de planificación. No hay improvisación. Lo que pasa es que tú estás construyendo y construiste 3 puentes sobre 150,000 vehículos diarios” que circulan en este perímetro.



Agrega que la “gente no sintió cómo se construyeron los puentes, porque se construían de noche.



Entonces, cuando llegan momentos de intervenir en los drenajes, cada vez que tú tratabas de hacer esos drenajes, por ejemplo, en un día normal, trancabas la ciudad”.



El especialista en temas de transporte afirma que los efectos de los trabajos realizados no se pueden cuantificar de forma independiente y detalló las próximas acciones para contrarrestar lo que él llama el estrangulamiento en el tránsito de esta zona.



“Eso ya está estudiado, tenemos que ampliar hacia el sur, desde Los Beisbolistas hasta el kilómetro 9, y de la Isabel Aguiar hasta el kilómetro 9, para adicionar los carriles de una marginal que está construyendo la Opret. Todo esto está analizado, estudiado y las expropiaciones se están cuantificando para proceder. Lo que sucede en tránsito es que cuando resuelves un punto, tienes que ver el comportamiento”, precisó.

Intervención en kilómetro 9 de la autopista Duarte va para tres años.

Cambiarán sentido a la Isabel Aguiar



Destacó que cuando se realizó el levantamiento con drones y con los modelos de tránsito, se determinó que de la Isabel Aguiar salen 1,400 vehículos que están compitiendo con los que van hacia la Luperón, y con los 1,750 que vienen sobre la autopista Duarte en dirección oeste-este desde Los Alcarrizos hacia el kilómetro 9.



“Esto te forma un nido que cuando lo ves, llega hasta el 14, y puede llegar hasta Los Alcarrizos. Entonces, la única forma de resolverlo es cambiar el sentido de la Isabel Aguiar desde la autopista Duarte hasta la carretera Duarte Vieja”, expresó.



Sobre el particular indicó que se van a abrir calles para que el usuario tenga otras opciones de salida y se trabajará en una nueva vía que conectará la Luperón con la Isabel Aguiar. “Son como 350 metros, un poco más allá de donde están los almacenes de Corripio, esto es obligatorio para el flujo que está entrando”, subrayó.



Cambios semafóricos en la Núñez



Onésimo González se refirió a los cuellos de botella que ralentizan el flujo vehicular en dirección hacia las avenidas Núñez de Cáceres y a la Defilló, donde se harán acciones puntuales. “Esos puntos, que tienen semáforos de cuatro pasos se van a optimizar y ameritan unos cambios viales. Son acciones que requieren de las competencias con los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este”, sostuvo.

Eliminarán un peatonal y reemplazarán otro

Entre las acciones complementarias para mejorar la circulación vehicular en el punto del kilómetro 9 de la autopista Duarte figura el reemplazo del peatonal ubicado cerca de la terminal de autobuses, propiedad de Antonio Marte. El nuevo puente que lo sustituirá está en fase de colocación de pilotillos y en la próxima semana se empezará la construcción de la base. También se anunció la demolición del peatonal Isabel Aguiar-Duarte, porque sus bases obstaculizan el flujo de los carriles expresos, está a 200 metros del otro.