Carta de la periodista Mirian Cruz sobre muerte de su hijo

Mirian Cruz, periodista y madre del prospecto de béisbol Imanol Mercado Cruz, quien falleció tras ser embestido por un vehículo, escribió una carta buscando definir el dolor que deja la ausencia de su hijo.

Esta es la carta íntegra:

“No encuentro las palabras adecuadas para definir mi angustia. Se han marchado 16 años de mi vida. Imanol pausé por amor mis sueños para dar prioridad a los tuyos

16 años de entrega, entre cariño, consentimiento, corrección, el ¨tú no mandas en esta casa¨, para tener como resultado un niño bueno, no un ángel porque fuiste humano, pero dentro del parámetro y la falta de valores de esta sociedad un muchacho noble. No me toca a mí hablar de ti, que sea quienes te conocieron que lo hagan.

Como madre fui fuerte pero nunca te faltó cariño, seguimiento, ejemplo y nada material.

Agradezco a todas las personas que han orado por mí, por nuestra familia. Les extiendo un abrazo de gratitud a quienes fueron parte importante en tu vida.

A tu padre, que sé que tiene el mismo dolor que yo, por todo el cariño que te brindaron El, tu abuela y tus tíos.

A mi familia por su apoyo, a tus primos por quererte tanto, entrenadores deportivos y a mis amigas y amigos por todo su apoyo por hacerme entender que también son mis hermanos; a tus madrinas Larissa y Jenny Domínguez, y a quien elegiste como padrino Jonny Pérez, mi hermano y amigo. A todos mis compañeros y compañeras de los medios de comunicación, ¡Gracias!

Formé un niño con mucho sacrificio en valores para entregarlo a sociedad. Y me lo quitaron.

Hoy más que cárcel quiero ejemplo. Que se realicen campañas para que otra madre no pase por el profundo dolor que hoy me embarga. Yo lo perdono para que él sea ejemplo de cómo no se puede actuar en la sociedad”.

Mirian Cruz García