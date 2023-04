Email it

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, luego de una exhaustiva investigación en mayo de 2022, realizó una inagación en respuesta a denuncias sobre cortes de mangles para la construcción de un proyecto turístico en la playa Bucanyé, en Pedernales.



Dijo que apoderó a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente y los Recursos Naturales con el propósito de que continúe con el debido proceso legal y establecer las consecuencias contra los responsables de dicho ilícito.



En ese sentido, la entidad rectora del medioambiente ordenó la paralización de los trabajos de corte ilegal.



Con respecto a la denuncia hecha por el Grupo Jaragua, a través de un video publicado en sus redes sociales, el Ministerio de Medio Ambiente explicó que en las imágenes donde se ve una persona cortando un mangle data del mes de mayo del 2022, y fueron enviadas al Grupo Jaragua como al viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad por el administrador del Parque Nacional Jaragua, Aníbal Díaz.



El organismo encargado de velar por la protección de los recursos naturales advirtió que no permitirá ningún tipo de ilícitos que atente contra el medioambiente en sentido general. En ese orden, aseguró que también someterá a la justicia a la persona que figura en dicho material gráfico cortando parte de los mangles.



Pasos legales



El Ministerio agotó los pasos legales correspondientes para desatar la acción legal y actualmente se espera la respuesta de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente y los Recursos Naturales. Además, puntualizó que el Grupo Jaragua ha acompañado a la entidad en todo el proceso de seguimiento de la denuncia, hasta la fecha.

Resguardo de área protegida

El interés en el resguardo del área protegida es común tanto del Grupo Jaragua como del Ministerio. El video muestra que no existe ningún proyecto en ejecución en el área. Promotores del proyecto aclararon que no se ha iniciado ningún tipo de actividad, ya que el proyecto aún se encuentra en fase de diseño y no cuenta con ningún con permiso.