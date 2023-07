La desaparición de Zoila Antonia Brito, hace 16 años, sigue siendo todo un enigma para las autoridades y su familia que al día de hoy aún la buscan y esperan encontrarla a salvo.



Desde el año 2007 la familia de Brito, que en aquel entonces tenía 44 años de edad, le perdió el rastro cuando una mañana esta salió de su vivienda con rumbo desconocido y nunca más se supo de su paradero.



Su hijo Yonathan Cáceres aseguró en el segmento Casos Sin Resolver de Despierta con CDN, que él y su familia no han dejado de buscarla y que a pesar del tiempo transcurrido no pierden las esperanzas de obtener noticias de ella, aunque ya hace más de seis años que no tienen contacto con las autoridades en torno al caso.



“Ellos (las autoridades), fueron muy atentos en el inicio del proceso, pero con el pasar de tanto tiempo se pierden pistas, las personas que podían saber de ella se han ido mudando, entonces es más difícil”, explicó.



Indicó que su progenitora había sido diagnosticada con esquizofrenia leve, pero a pesar de esto llevaba una vida normal y si salía de su casa, en la cual residía con sus padres, regresaba sin problemas.



Los años han pasado y la familia asegura seguir afectada por este hecho que no les ha permitido vivir en paz al no saber qué pasó con Zoila que al día de hoy, era una persona de avanzada edad, y a quien sus padres no pudieron volver a ver antes de fallecer.



El esperanzado hijo pidió a las autoridades y a la ciudadanía en general, que si ven o saben algo que pueda arrojar alguna pista sobre el paradero de su madre, por favor contactarle y a la vez lamentó que muchas personas se han aprovechado de su desesperación para ofrecer información falsa a cambio de dinero.



Dieciséis años son largos por el peso del tiempo en sí mismo, a eso sumarle el pesar de la desaparición de un familiar los hace aún más extensos.



Este caso, junto a muchos otros de desaparición, engrosan una lista de SIN RESOLVER que cada día resulta más preocupante.



Es por esto que un grupo de familias de personas de desaparecidas se ha unido en la lucha por la implementación de la alerta Amber para la oportuna búsqueda en caso de desapariciones y actualmente están en un proceso de recolección de firmas, si usted quiere sumarse a la causa puede acceder a la página web de www.change.org y buscar alerta Amber, allí le sale la petición que puede firmar.