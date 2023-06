Email it

El caso del señor Rafael Calzado, de 56 años , quien murió a causa de un disparo en el pecho el 13 de septiembre del año 2021, se mantiene paseando por las salas de audiencia del Primer Juzgado de Instrucción de Santo Domingo Este.



Desde aquel día, cuando una bala impactó su cuerpo y le dejó sin vida tendido en la acera, la familia de Calzado ha estado en espera de obtener oportuna justicia, lo cual se ha visto retrasado por uno u otros inconvenientes, que a su juicio, parecieran no ser más que tácticas dilatorias por parte de los involucrados y las mismas autoridades que actúan en el caso.



Todo sucedió en la noche, cuando Rafael se desplazaba a bordo de su vehículo marca Kia color blanco, según relata Julio César Calzado, su hijo.



Por mala jugada del destino hubo un “roce” con otro vehículo, en el que se desplazaba un grupo de jóvenes seguido de un segundo vehículo. La acalorada discusión que siguió al hecho finalizó con varios disparos, uno alcanzado a Rafael y otro a una tía de uno de los involucrados.



En el mismo año del hecho, apenas tres meses después, le fue dictada medida de coerción de tres meses a Brian Abraham Santana Duval, denominado cómplice del hecho, y otros mes más transcurrieron para que se le uniera Raimer Alexis de Castro.



Ante las cámaras de Casos Sin Resolver en Despierta con CDN, Julio César asegura que a casi dos años del hecho las autoridades no han mostrado más que negligencia, se aplazaron más de seis audiencias por no presentarse los acusados, o en su defecto, presentarse solamente uno.



“Son tácticas dilatorias”, asegura el joven, quien dice temer porque la defensa de los acusados pueda pedir el cese de medida de coerción, ya que ambos exceden del tiempo que les fue dictado.



Julio César se suma a la lista de personas y familias completas que claman y esperan por respuesta oportuna de las autoridades, mientras transcurre el tiempo y pareciera, según explicó, que el sistema espera que la familia se canse de buscar justicia.