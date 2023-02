Febrero llega y con él, empiezan a asomarse los colores y ritmos del carnaval, celebración tradicional en el país, misma que en la ciudad de Santiago no será igual al echarse de menos la presencia efusiva y alegre de “Vitico”, uno de los mayores representantes de la pintoresca fiesta.



Víctor Daniel Erarte fue asesinado la noche del 30 de octubre del 2022 en su residencia del sector Los Jardines Metropolitanos, en Santiago, en un hecho que aún es investigado por la Policía Nacional.



El cuerpo de quien en vida fuera folclorista, maquillista y coreógrafo, presentaba signos de violencia y posteriormente, el acta de defunción arrojaría que su deceso fue provocado por asfixia.



En principio, se informó que por el asesinato de Erarte tres personas fueron detenidas y estaban siendo investigadas, pero luego se supo que fueron dejadas en libertad.



“Se excedieron, no debieron matarlo”, dijo apenado frente a las cámaras Pedro Pablo Ortiz Erarte, hermano del fallecido folclorista, a la vez que expresó sus dudas respecto a que el hecho fuera por robarle a vitico.



Esto, a pesar de que las autoridades le han pedido a la familia de vitico, mantener la calma y no especular en torno al hecho, algo difícil cuando es poca la información que reciben.



Entrevistado por el equipo de CDN, para el segmento Casos sin Resolver, espera que las autoridades concluyan el proceso de investigación que se ha extendido ya tres meses, a pesar de que el 31 de octubre, la Policía Nacional informó que el director general de dicha institución del orden, mayor general Eduardo Alberto Then, la asumió.



Cada semana, la familia de Erarte se presenta ante las autoridades buscando respuestas y aseguran, no han abandonado ni abandonarán el caso hasta obtenerlas.

Vitico Erarte vestido de “Robalagallina”, personaje que representaba cada año en el carnaval de Santiago.

Sobre Víctor Erarte



Erarte era considerado uno de los más importantes y emblemáticos personajes del carnaval de la ciudad corazón, con sus representaciones de fantasía que este año harán falta según declaran los que en vida le conocieron.



Fue reconocido y premiado en múltiples ocasiones, por sus aportes a la cultura dominicana. Además, en el año 2021, la Alcaldía de Santiago plasmó el rostro de Erarte en un mural, como forma de homenaje a su talento y entrega.



Al igual que los seres queridos de Erarte, la población en general se mantiene a la espera de las conclusiones a las que llegarán las autoridades, mismas que posteriormente darán a conocer en una rueda de prensa según informaron a los familiares.