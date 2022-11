Santiago. Los restos del folclorista Víctor Erarte (Vitico), encontrado muerto y con signos de violencia en su residencia del sector Los Jardines de esta ciudad, serán expuestos mañana a partir de las 11 en la funeraria Blandino.



De acuerdo con informaciones de familiares, mañana será ofrecida una misa de cuerpo presente en la misma capilla de la funeraria a las 11:00 am y luego se le dará cristiana sepultura en el cementerio de El Ingenio. Entre las informaciones preliminares que manejan los familiares, figura que las personas que penetraron a su residencia y lo mataron a golpes, lo hicieron para robarle. “A ciencia cierta no podemos dar informaciones precisas, por lo que estamos esperando los resultados de la autopsia del Inacif”, apuntó Pedro Pablo Ortiz Erarte, hermano de Vitico Erarte, quien a la hora de su muerte contaba con 61 años. Dijo que su pariente vivía solo en la casa número 14 de la calle Aquiles García, en el sector Jardines Metropolitanos y contaba con varios empleados.



Yehonala Torres, cuñada de Raudy Torres, y vecina de Víctor Erarte, dijo que junto a su hijo fueron los primeros que llegaron a la escena y vio cómo su cuerpo yacía en la habitación. “Yo llegué de un viaje de una graduación en Barahona y de inmediato me dirijo a la casa de Vitico junto a mi hijo. Cuando entro comienzo a vocear y decirle que llegué. Como no me responde sigo entrando y cuando me paro en un pasillo para la habitación y lo veo tirado en el piso”, apuntó.



Investigación



Por el hecho, según informó el general Ramón Azcona, director del comando Cibao Central de la Policía, han detenido a tres personas para fines de investigación, todas de nacionalidad haitiana. El vehículo de Erarte, una camioneta marca Hi Lux, se encuentra en poder de la Policía y del Ministerio Público.



“Vamos avanzando y con la ayuda de Dios vamos a dar respuesta a este hecho. Tenemos tres personas detenidas”, puntualizó el general Azcona. Dijo que no pueden contaminar el proceso, por lo que manejan la investigación con hermetismo. Mientras que el fiscal titular Osvaldo Bonilla explicó que iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte del folclorista y confirmó que su cuerpo presenta unos golpes en el rostro. Bonilla pidió esperar que avancen las investigaciones para que se pueda arrojar luz sobre el homicidio. A raíz de conocerse la muerte de Erarte, varias personalidades han mostrado su consternación, entre ellas el alcalde Abel Martínez.

Resaltan sus cualidades artísticas y humanas

Vitico Erarte fue un polifacético artista que llenó de gracia y esplendor las galas de carnaval dominicano. Junto al fallecido Raudy Torres, fue figura de primer orden de las tradiciones de Santiago. Diversas personalidades del mundo artístico han manifestado su duelo desde que trascendió la noticia de la muerte del también maquillista, decorador y coreógrafo. Otros muchos han valorado y resaltado su gran sensibilidad y calidad humana.