Email it

La Cámara de Cuentas dice que en la construcción de la segunda línea del Metro hubo irregularidades en el pago de expropiación de terrenos por montos que superan los 606 millones de pesos.



La entidad, que dio a conocer anoche el informe especial realizado a la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, durante la gestión de Diandino Peña en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), informó que hubo inconsistencias en el valor del terreno por metro cuadrado en las mismas áreas territoriales por más de RD$42 millones.



El comunicado de prensa hace referencia a que existe discrepancia de las cuentas por cobrar entre la balanza de comprobación versus el reporte de la Dirección Técnica de la Opret por más de 27 millones de pesos.



Afirma que hubo procesos ejecutados, basados en urgencias, sin cumplir con los requisitos estipulados, por un monto de RD$5,022,079,047, y adendas a contratos con montos que exceden el máximo permitido por la ley, por el monto de RD$156,354,437.



También habla de diferencias entre las confirmaciones de los saldos de las cuentas por pagar a contratistas versus los registros contables, por RD$726,169,225.



Dice que hay obras que presentan cantidades cubicadas superiores a las ejecutadas en campo, por un valor de RD$16,006,259; expedientes de contratos carentes de documentación soporte, por un monto de RD$14,638,152,328 y procedimientos de contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatorias, por el monto de RD$6,296,778,314.



Otras irregularidades



Entre otras irregularidades encontradas figuran adendas a contratos que sobrepasan el 25 % establecido por ley, por el monto de RD$227,180,252; incumplimiento en póliza de avance por el valor de RD$86,271,672 y monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, por RD$108,410,318.



En la investigación realizada entre el período comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, se relata que se hizo contratación de proveedor único que no cumple con las características de la excepción, por un monto de RD$23,116,184; se suscribieron contratos de adquisición de bienes y servicios fuera de plazo, por montos contractual de RD$69,406,207.



Afirma, además, que hay inexistencia de reglamentación interna para el manejo de las cuentas por pagar a contratistas; confirmaciones de saldos no remitidas a contratistas de obras y adendas no registradas en el estado de cuenta de detalle por contratista, por el monto de RD$20,886,998.