En desacuerdo, las bancadas de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo abandonaron la sesión

Sin el apoyo de las principales fuerzas políticas de oposición y en una sesión que se extendió por más de cuatro horas, la Cámara de Diputados aprobó ayer seis préstamos por un valor conjunto de 1,242 millones 296 mil 411 dólares (US$ 1,242,926,411), para financiar diferentes obras.



En desacuerdo, antes de la votación del penúltimo empréstito, las bancadas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) se retiraron del hemiciclo.



Los contratos, sometidos por el Poder Ejecutivo y refrendados por el oficialismo y aliados, serán invertidos en proyectos, tales como el de construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo; eficiencia energética; obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa Montegrande; y modernización del sector agua potable y saneamiento de gestión costera sostenible.



“Yo entiendo lo que ha ocurrido hoy, consideramos que estos diputados ‘gobiernistas’ del PRM y sus recientes aliados no son más que unos abusadores del pueblo dominicano (… ), con todo el respeto y la caballerosidad que mis colegas diputados y diputadas me merecen, entiendo que todos estos préstamos son un abuso”, señaló el vocero de FP, Tobías Crespo, al informar que el bloque abandonaría la sesión. Al llamado se unió la bancada del PLD.



El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, interrumpió a Crespo, al decirle que no puede hacer intervenciones “mortificantes; tiene que dirigirse con respeto y caballerosidad a sus colegas diputados”.



El primero aprobado



El primer contrato en ser aprobado fue por un monto de US$250 millones, para el financiamiento del proyecto de construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, el cual será ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). La pieza irá al Poder Ejecutivo, ya que fue sancionada en el Senado.



Dicho acuerdo fue suscrito el 16 de diciembre de 2022, y su primera enmienda firmada el 28 de junio de 2023 entre la República Dominicana y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El propósito es costear la construcción de la Línea 2C del Metro, a los fines de disponer de un transporte “eficiente” que interconecte la zona de Santo Domingo Oeste con la ampliación de dicha línea.



Con el financiamiento, se busca incrementar los niveles de satisfacción del transporte con una infraestructura de calidad acorde a los niveles de confiabilidad, reducir la contaminación ambiental, el gasto familiar, la inseguridad y favorecer la descongestión vehicular.



El préstamo devengará intereses que serán pagados semestralmente por la República Dominicana, con una tasa de interés a seis meses. El prestatario deberá iniciar desembolsos en un plazo de hasta 12 meses, contado a partir de la fecha de vigencia del contrato (salvo que el banco autorice otra cosa por escrito), asimismo, deberá retirar la totalidad de los recursos del préstamo en un plazo de hasta 24 meses, contado a partir de la fecha del primer desembolso del empréstito.



La Línea 2C del Metro abarca cinco estaciones que van desde la estación María Montez de la Avenida Luperón hasta Los Alcarrizos, un tramo subterráneo de 900 metros de longitud y un tramo elevado o viaducto de 6.45 kilómetros de longitud.



También incluye la construcción de una carretera marginal del lado sur de la autopista Duarte, con aproximadamente 7.5 kilómetros de longitud. Según el Gobierno, la misma devolvería a la Autopista Duarte la capacidad de circulación rápida.



Los demás contratos aprobados pasarán al Senado para su consideración.



US$400 millones



En la sesión, la Cámara Baja aprobó el préstamo por 400 millones de dólares correspondiente al segundo financiamiento para políticas de desarrollo en apoyo a la reforma del sector eléctrico para un crecimiento sostenible.



El acuerdo fue suscrito el 31 de julio de 2023, entre la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf).



US$250 millones



El oficialismo y aliados también sancionaron el contrato de préstamo por un monto de hasta 250 millones de dólares para ser utilizado en el financiamiento del programa de modernización para el sector agua potable y saneamiento, el cual será ejecutado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) en coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega).



US$236.9 millones



De igual manera, la Cámara Baja refrendó el contrato de préstamo por la suma de 236 millones 926 mil 411 dólares, para el financiamiento del proyecto construcción de obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa Montegrande en las provincias Barahona, Independencia y Bahoruco, el cual será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).



Dicho acuerdo fue suscrito el 28 de junio de 2023, entre la República Dominicana y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



US$70 millones



Otro de los contratos refrendados, fue el suscrito el 22 de junio de 2023, entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la suma de 70 millones de dólares, para el financiamiento del proyecto de gestión costera sostenible, el cual será ejecutado por el Ministerio de Turismo (Mitur).



US$36 millones



De igual forma, el órgano parlamentario aprobó el convenio, suscrito el 28 de diciembre de 2021, entre la República Dominicana y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), por un monto de hasta 3,888 millones de yenes (equivalente a 36 millones de dólares), y su carta enmienda del 12 de mayo de 2023, confirmada el 11 de julio de 2023, para el financiamiento y ejecución del programa de mejora de eficiencia energética de la República Dominicana.

Crean comisión para el contrato Aerodom

La Cámara de Diputados envió a una comisión especial la renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos internacionales suscrito entre el Estado dominicano, la Comisión Aeroportuaria y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), el 18 de noviembre de 2023. El Poder Ejecutivo sometió el documento al órgano parlamentario el pasado lunes, en el cual renueva y reformula el contrato firmado en 1999 así como su adenda, del 22 de marzo de 2004. Con el objetivo de estudiar la pieza, la Cámara creó una comisión especial presidida por la diputada perremeísta Olfanny Méndez, actual vicepresidenta del bufete directivo del órgano congresual.

400

Millones de dólares es el monto del último préstamo refrendado por los diputados y el de mayor cuantía.