La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informó que a 14 días de iniciar el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda todavía existen polígonos que no han iniciado los trabajos de empadronamiento.



De acuerdo al último boletín, la falta de conectividad de las tabletas con las que se recopila la información de cada familia, así como la nula operatividad en algunos polígonos, es lo que no ha permitido que cinco provincias no alcancen una cobertura total.



En el proceso de levantamiento censal ha tenido un avance medio en las provincias Santiago; Puerto Plata, La Altagracia, El Seibo y Santo Domingo, específicamente en los municipios Santo Domingo Oeste, Norte, Este y Boca Chica.



Según el mapa emitido por la ONE, las 27 provincias restantes muestran estar en un «nivel de avance alto».



A medida que van pasando los días del censo nacional, el incremento de atracos a los empadronadores ha aumentado.



El primer asalto se registró a dos días de iniciar el censo. Cuatros censistas fueron asaltados en el sector El Tamarindo, del municipio Santo Domingo Este.



Las cámaras de vigilancia se han encargado de captar los asaltos. En El Abanico de Herrera, dos individuos interceptaron con pistola a una empadronadora y le llevaron el celular y la mochila del censo con los reportes.



Otro audiovisual muestra cuando dos trabajadores del censo son interceptados por dos motoristas en la comunidad de Villas Naco, quienes los despojaron de sus pertenencias.