El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 termina hoy luego de que los empadronadores permanecieran por 20 días recopilando información por toda la geografía nacional.



En el proceso de levantamiento de datos, desde 10 de noviembre que empezó, hasta 23 del mismo mes que se tenía pautado terminar, se presentaron inconvenientes relacionados con la conectividad de las tabletas utilizadas para recopilar los datos.



Ante ese inconveniente, que provocó que provincias como Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, entre otras, no avanzaran en la cobertura total de la demarcación, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) decidió extender el censo hasta hoy 30 de noviembre.



En el boletín #14 (del lunes 28), la ONE informó que en 26 provincias se culminaron los trabajos de recolección de información. Sin embargo, Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, aún no habían completado el proceso.



Según ese boletín, en la provincia Santo Domingo se evidencia un rezago en los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Boca Chica.



Se tomó el boletín 14 como referencia (y no el de ayer #15) porque fue el último informe que detalló el avance del proceso en toda la geografía nacional.



Censistas siguen quejándose



Durante el desarrollo del censo, la ONE ha tenido inconvenientes con el pago de los viáticos de los empadronadores.



Los censistas continúan quejándose de que hay viáticos por entrenamiento y de campo que hasta la fecha no han sido entregados.



Muchos de los encuestadores han desertado del proceso, mientras que otros se han atrevido a expresar sus quejas públicamente frente al Palacio Nacional.



ONE ha realizado 90,328 pagos



A pesar de las constantes quejas, la ONE insiste en que han realizado los pagos de viáticos de acuerdo con lo que establece el proceso. En el boletín #15, explica que al 28 de noviembre se ha cargado un total de 90,328 pagos, de los cuales 61,372 han sido cobrados, un total de 11,187 se encuentran disponibles y 17,769 en tránsito.