La Cervecería Nacional Dominicana (CND) aclaró categóricamente que no tiene ninguna relación comercial para la exportación de sus productos hacia Rusia.



“Cumplimos la normativa gubernamental y no hacemos negocios con Mirovoi Trading”, dijo Ana María Martínez directora legal de la Cervecería Nacional Dominicana, en comunicación con elCaribe para aclarar la versión que circuló el martes en agencias de noticias internacionales.



Según la información, Rusia habría comenzado a importar productos de República Dominicana debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y los elevados costos logísticos de Asia.

Específicamente, la nota menciona que una empresa importadora llamada Mirovoi Trader habría obtenido una licencia para importar la cerveza Presidente.



Tras el encarecimiento de precios de la cerveza europea debido a las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania, los distribuidores asiáticos consiguieron ocupar parcialmente el nicho dejado por los suministradores de la Unión Europea, desplazaron a Bélgica como uno de los tres exportadores más importantes de cerveza a Rusia.



Sin embargo, el volumen de negocio con las empresas asiáticas, en su mayoría chinas y vietnamitas, no llega a cubrir toda la demanda, así como los costes logísticos no permiten precios del todo competitivos.



Recientemente, las empresas Báltika y la Compañía Cervecera de Moscú, anunciaron alzas de precios de entre un 10 % y un 15 %, debido, principalmente, a la subida de impuestos y a la inestabilidad monetaria. Según la cervecería moscovita, también están aumentando los costes de producción, sobre todo el coste del embotellado y el embalaje de cartón.