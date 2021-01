Chú Vásquez: Agentes no deben maltratar a ningún ciudadano mientras es detenido

Santo Domingo.- El ministro de Interior y Policía, Jesús –Chú- Vásquez dijo este domingo que los agentes de la Policía Nacional no deben maltratar a los ciudadanos, bajo ninguna circunstancia, mientras estos son detenidos.

De igual forma, llamó a la población a contribuir con los autoridades y respetar el trabajo de los uniformados.

Con relación a este tema, el miembro de la Dirección Política y secretario de internacionales del partido Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo, sostuvo que están circulando imágenes por las por las redes sociales donde muestran “un inexplicable comportamiento” de las fuerzas del orden contra ciudadanos decentes junto sus familias, incluyendo niños: maltratos, humillacioens, atropellos.

Aseguró que los agentes no escuchan, no razonan y no tienen sentido de la lógica elemental.

Recordamos que este sábado se viralizó un video donde un comandante policial pedía a los agentes que realizan labores durante el toque de queda respetar los derechos de los ciudadanos y solo realizar persecuciones si los ciudadanos comenten una falta que lo amerite.

"Si uno de ustedes ve que un ciudadano sale corriendo por un callejón y huye a la policía porque la policía lo agarre por el decreto para no amanecer preso, déjenlo que entre a su casa" dijo.

Además, exhortó a los motorizados que estarán en labor que si alguien emprende la huida, no iniciar una persecución para evitar una posible tragedia o accidente.