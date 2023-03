El cierre del Paseo Fredy Beras Goico, ha arrastrado una serie de inconvenientes que ha mantenido por más de un año inconformes a los residentes aledaños al Mirador Sur.



Aún se desconocen los motivos por los que sigue cerrada, sólo se ha dicho que esta disposición forma parte de un “plan piloto”, establecido por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, hace un año y cinco meses, del que tampoco se sabe mucho.



Lo que sí se sabe, es que esta disposición no sólo está causando caos en el tránsito de la zona, sino que también está produciendo daños colaterales, por el aumento de tránsito en avenidas aledañas que hoy funcionan como vías alternas.



El presidente de la Junta de Vecinos del Residencial José Contreras, José Ramón Arias, mostró a elCaribe, de qué se tratan estos efectos negativos que a la larga o a la corta no se podrán remediar.



En primer lugar apunta al deterioro de una zona protegida dentro del residencial. Se trata de la Cueva de Mainaguá, que alberga un lago de 50 metros de extensión y queda justamente debajo de la Avenida Cayetano Germosén.



Explica que al tratarse de una zona hueca, el aumento de vehículos que transitan y el peso de los mismos, han empezado a cuartear las rocas de las cuevas, despertando preocupación.



“El tema del lago es una de nuestras mayores preocupaciones. Tenemos un lago que tiene 3.25 metros de profundidad, y 50 metros de extensión, y con el trasiego de camiones pesados, se está perjudicando, además de que está prohibido, pero las autoridades no hacen caso”, explica.



Resalta además el tesoro natural que alberga en esa avenida, como las demás cuevas a lo largo de la Cayetano Germosén, señalando que en diversas ocasiones han propuesto dar un uso educativo.



“Ahí tenemos una cantidad de cuevas en la Cayetano. Han prometido repararlas en varias ocasiones. Hay un deterioro total de la avenida. Hemos estado planteando la petición de que la Cayetano se convierta en la ruta de las cavernas, porque hay unas once y todas importantes. Hoy simplemente son alojamiento de delincuentes e indigentes. Hemos planteado que esto debe ser un asunto educativo o turístico, algo parecido al Parque de los 3 Ojos”, señala tanto de las cuevas en la superficie, como de la del lago.

Otro problema que resalta, es el tema del aumento de los vehículos y la velocidad en la que corren, aumentando el número de accidentes, arriesgando la seguridad de las 1,200 familias que residen en el José Contreras.



“Hay una descarga muy grande de vehículos ahora, porque el que va para la Luperón o para Herrera, antes se iba por la Avenida de la Salud y eso descargaba la calle, pero ahora vienen por la Cayetano Germosén o se devuelve por aquí”.



Agrega que “ahora el problema que tenemos es que con la cantidad de vehículos que transitan por aquí, a la velocidad que transitan, tenemos la dificultad de que han habido varios accidentes para salir y para entrar. A varios vecinos los han chocado ahí en esa esquina. La gente ha dejado de subir al mirador a caminar, están caminando internamente por lo peligroso que es”.



Nadie da respuesta



En reiteradas ocasiones, elCaribe ha intentado conseguir respuestas sobre el establecido plan piloto y las razones detrás del cierre de la Avenida, sin embargo no se ha logrado conseguir más informaciones al respecto.



De igual forma, la Junta de Vecinos del Residencial José Contreras, ha intentado encontrar una solución y respuestas sobre la disposición de cierre, sin embargo, también han sido evadidos.



“El Ayuntamiento no da respuesta porque dice que es el Intrant, el Intrant no da respuestas porque dice que es el Ayuntamiento, Obras Públicas porque no tiene que ver y la Policía tampoco, porque solamente la cierran. Se la van pasando de uno a otro”, culmina.