El Congreso Nacional dará inicio oficial a la primera legislatura ordinaria del año en curso este 27 de febrero, y lo hará en medio de retos y atención nacional ante la aprobación de algunas piezas legislativas.



Trabajar con las reservas de ley o leyes complementarias de la Constitución; elegir la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD); cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional (TC); y legislar con más cuidado para evitar “situaciones”, destacan entre los principales retos que tiene el primer Poder del Estado para estos 150 días de labor legislativa.



De igual manera, los senadores y diputados deberán conocer los proyectos de ley anunciados por el presidente Luis Abinader que buscan fusionar o suprimir ministerios y entidades del Estado como parte de las reformas para reducir gastos y tener mejor manejo del erario.



El país tendrá sus ojos puestos en el órgano parlamentario, a espera de la aprobación del proyecto de reforma laboral, por el espinoso tema de la cesantía (aunque no está en la pieza), el cual mantiene divididos a los trabajadores y sindicalistas.



La propuesta legislativa sometida por el Gobierno se encuentra en el Senado de la República, siendo estudiada por una comisión especial, la cual informó que escuchará las opiniones de otros sectores para un mayor consenso. Los legisladores tendrán que lidiar con la presión de los patrones y trabajadores en torno al marco legislativo, para darle salida antes del próximo 26 de junio, ya que de lo contrario, perime. El marco legislativo es una de las leyes que la Constitución manda actualizar (ley complementaria).



Para este año, los legisladores tienen el reto de crear la comisión de juristas anunciadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que haría un levantamiento de las reservas de la ley de la Carta Magna para que dar fiel cumplimiento a la Constitución, mediante la creación y adecuación de las complementarias. En diciembre pasado, el diputado Tobías Crespo (FP) indicó que había pendientes cerca de 80 de esas piezas, entre ellas de la reforma constitucional de 2010 y la del 2024.



Aunque de la nueva Constitución fue aprobado el proyecto de ley que modifica el Consejo Nacional de la Magistratura, otras legislaciones están pendientes, tal como el proyecto que modifica los artículos 36, 64 y 81; y se adicionan los artículos 66.1 y 66.2 a la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, relativos a la sucesión de alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores municipales.



Además del Código de Trabajo, entre las legislaciones que necesitan actualización de la Carga Magna de 2010 se destacan: la reforma al Código Penal; Código Civil; Código de Procedimiento Civil; Código Procesal Penal; y Código de Comercio. También las reformas a las leyes 340-06; de Seguridad Social; de agua, entre otras piezas.



Elegir miembros Cámara de Cuentas



Para esta legislatura, los legisladores deberán seleccionar a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el periodo 2025-2029; el actual Pleno culmina su cuatrienio en abril próximo.



Fallos del TC y el cuidado al legislar



No se puede olvidar para este año que los legisladores deberán atender algunos fallos del Tribunal Constitucional en contra de legislaciones. Tal es el caso de la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, la cual establece el Código Procesal Penal; las “controversiales” modificaciones a los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, sobre las candidaturas independientes, tema que se mantiene en debate desde diciembre del 2024; y la derogación de la Ley 1-24 que crea la DNI.



Durante los 150 días de trabajo congresual, los legisladores se ven en la obligación de legislar con más cuidado, para evitar que las iniciativas aprobadas sean observadas, devueltas o rechazadas.



Se recuerda que además de estas tres piezas mencionadas, el TC eliminó el artículo 25 de la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica. El Poder Ejecutivo observó y devolvió al Congreso las leyes de incentivo a la Aviación Civil, Cámara de Cuentas y que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas. También solicitaría al órgano parlamentario oficializar el nombre de la Circunvalación de Santo Domingo como “Profesor Juan Bosch” y designar la avenida Ecológica, en proceso de terminación, en honor al doctor José Francisco Peña Gómez.

Iniciativas para fusionar y suprimir instituciones

En el nuevo ciclo de trabajo congresual, los legisladores deberán conocer los proyectos de ley a espera y remitidos por el Poder Ejecutivo para fusionar ministerios y suprimir entidades gubernamentales, como parte de los esfuerzos del Gobierno por racionalizar el gasto y modernizar la administración pública.



La legislación más reciente que fue depositada en ese sentido, fue el proyecto de ley que busca suprimir el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (Condex), el 12 de febrero de 2025. Dentro de las piezas en espera, está el proyecto de ley que fusiona el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (Minerd); el que fusiona los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo con el de Hacienda; entre otros.



El pasado 6 de septiembre, el Gobierno anunció la fusión de seis ministerios, la absorción de algunas direcciones por otras instituciones; y la eliminación de varias comisiones, como parte de su plan para reorganizar el Estado, a fin de ahorrar más de 25 mil millones de pesos. Informó que el Instituto Agrario Dominicano sería absorbido por el Ministerio de Agricultura.