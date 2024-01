Dajabón,RD.- Una comerciante ciudadana norteamericana denunció este miércoles, ante la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, el supuesto hostigamiento al que la tienen sometida a ella y su familia, por parte de un coronel de la Policía y varios agentes adscritos a la dotación de esta ciudad.

La señora Almida Altagracia Domínguez Reyes, de origen dominicano, dijo que la persecución consiste en mantenerla cerrando un establecimiento comercial de expendio de bebidas alcohólicas de nombre “Chamisco Drink”, el cual opera con todo lo de la ley, en la calle 27 de Febrero, en esta ciudad.

Chamisco Drink

De acuerdo con la comerciante, quien buscó protección de las autoridades en la Embajada de EE. UU., el establecimiento, que opera con puertas cerradas, aire acondicionado al estilo estadounidense, cuenta con una nómina de 10 empleados, y es el único en la región, que cuenta con una persona de seguridad y depósito para guardar las armas, puerta de escape, cámaras de vigilancia y la música no se escucha afuera.

Presentó los documentos que la avalan como legítima propietaria del lugar y los permisos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ayuntamiento municipal, registro mercantil, bomberos, fiscalía y un certificado de no objeción del Ministerio de Interior y Policía.

La ciudadana norteamericana dijo que no quiere interferir en otros asuntos pero el negocio que opera no es como los demás que obstruyen hasta el tránsito, mientras que este cuenta con un parqueo privado y opera del otro lado de la acera, para no interrumpir el uso peatonal.

Almida Altagracia Domínguez Reyes y algunos empleados

“Durante tres años llené todos los trámites de acústica y permisos legales para operar este negocio que reúne todas las pruebas, por lo que nos sentimos perseguida por la policía y fuimos a buscar protección ante la embajada, para mí y mi familia, que son los que operan el establecimiento”, explico Domínguez Reyes durante una rueda de prensa.

Incautan equipos

La señora Domínguez Reyes denunció también que, arbitrariamente, el coronel, cuyo nombre no ofreció, irrumpió en el lugar sin una orden judicial ni de e Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) y se llevaron algunas bocinas y otras pertenecías, “en franca violación a la ley, porque estamos operando legal”.

Presentó todos los documentos que legalmente se requieren para la operación del establecimiento, por lo que solicitó la intervención del director de la Policía Nacional, a fin de detener la persecución de los agentes policiales en Dajabón, “quienes se están pasado de lo que establece la ley”, dijo.