La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) invitó a la población a levantar un clamor por los diversos desafíos y problemas que afectan al mundo y en particular a la República Dominicana.



En su rosario de plegarias, los obispos llaman a orar por las elecciones municipales que se celebrarán este 18 de febrero y por las congresuales y presidenciales que tendrán lugar el 19 de mayo de este 2024.



“Para que tengamos unas elecciones realmente democráticas, sin las situaciones traumáticas del pasado, en la que se respete la voluntad popular y cada ciudadano, cumpliendo con su deber cívico, ejerza el sufragio, no por presiones externas, intereses personales o favoritismo, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia”, destaca el documento.



En la Carta Pastoral titulada “La oración”, los líderes religiosos, además, instan a orar para que se detenga el dolor y el luto por tantos feminicidios y para que cese el narco y el microtráfico, que enluta a tantas familias y a los barrios con los frecuentes enfrentamientos entre bandas armadas, muertes extrajudiciales o por balas perdidas.



Bajo ese mismo sentir, hacen sus rogativas para se agilicen los procesos penales de la gran mayoría de los internos preventivos, y para que los casos de gran magnitud y envergadura no queden en aspaviento mediático.



“Roguemos a Dios por los más pobres, para que sean tomados en cuenta por las instituciones que están llamadas a asistirles en sus necesidades. Pidamos al Señor por los enfermos, especialmente por aquellos que sufren algún trastorno mental y que no cuentan con los recursos ni asistencia médica adecuada, para que el Estado disponga mayor atención y recursos”, exhortan.



Del mismo modo, invitan a orar por las familias que están siendo bombardeadas por ideologías que desnaturalizan y desarraigan la propia identidad familiar, para que el Estado desarrolle políticas públicas que las protejan.



El Episcopado, también, implora para que mejore la calidad de la educación de niños y jóvenes, tengan verdaderos maestros, no solo de conocimientos científico-técnicos, sino que sean formadores en valores.



Entre sus súplicas, resaltan alcanzar un mejor y más eficiente ordenamiento urbano, el respeto por las leyes de tránsito, y para que prevalezca la virtud de la prudencia en las calles y carreteras a fin de evitar las muertes por accidentes vehiculares.



Exhortan a la oración para que cesen las guerras



La publicación se realiza en ocasión de la solemnidad del “Día de Nuestra Señora de la Altagracia”, que se celebrará este domingo 21 de enero.



En el documento, cuyo tema surge a propósito del “Año de la Oración”, propuesto por el papa Francisco como preparación al Jubileo del 2025, los obispos piden rezar para que en el mundo cesen las guerras y discordias, triunfe el diálogo y el “Señor nos conceda el don de la paz que tanto anhelamos”.



Finalmente, la comunidad católica recomienda recitar, no sólo con los labios, sino desde lo más profundo del corazón, la oración que Cristo enseñó a sus discípulos.