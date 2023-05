Email it

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Williams Pérez Figuereo, pidió al Gobierno bajar 20 pesos al precio del galón del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y que se despache a RD$121.60.



Al ser entrevistado por elCaribe, el sindicalista indicó que de hacerse efectivo su llamado, el sector a cargo se comprometería a traducir esa disminución en el transporte público, para que en vez de los pasajeros pagar 35.00 pesos por viaje, paguen RD$30.00.



Dijo que el GLP es uno de los carburantes que permite vivir al sector choferil, ama de casa, “chiriperos” y fritureros, quienes son los más afectados por el alza de los precios de los combustibles, por lo que consideró que del Gobierno aplicar la rebaja de los 20 pesos, bajaría con ello también el costo de la canasta familiar.



Ponderó que la modificación al precio del carburante va a repercutir en el costo de los alimentos de consumo diario de los choferes, como son los platos de comida y empanadas.



“Digamos que en vez de pagar 160 pesos por una comida diaria, pudiéramos conseguirla en 120 y 110 pesos; pudiéramos decir que las empanadas que compramos en la mañana, para desayunar, en vez de pagarla entre 30 y 40 pesos, pudiéramos estarla pagando a 10 pesos menos; y el pan que se cuece a través de los hornos con GLP, pudiera también el panadero hablar de una rebaja (…). Ellos lo subieron porque el GLP subió”, subrayó.



Asimismo, se quejó de que a un año el precio de los combustibles esté congelado y que hace unos días se hizo un intento de hacer una rebaja, pero de “entre dos y tres pesos”.



“Sin embargo, nosotros entendemos que las condiciones están dadas para que el presidente de la República, Luis Abinader, oriente a sus funcionarios del área del combustible y que se coloquen un poco más junto al pueblo”, manifestó el representante choferil.



El titular de la CNTU está convencido de que el jefe de Estado puede flexibilizar el precio de los combustibles, porque, según destacó, el barril del petróleo no está en 110 pesos.



La CNTU en corredores



Williams Pérez Figuereo aprovechó para saludar al presidente Luis Abinader por la implementación de los corredores en las distintas vías del Gran Santo Domingo y Santiago, no obstante, lamentó que la Central Nacional de Transportistas Unificados no haya sido tomada en cuenta, por lo pidió al gobernante la inclusión de ese sector.



“CNTU está en la Kennedy con su par de ‘rutitas’, espera también que el presidente pueda dar instrucciones para que se nos incluya”, comentó.