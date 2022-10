Colectan firmas para dedicar estación del metro en honor a Zaida Ginebra

Santo Domingo – La abogada Julia Muñiz Suberví requirió este martes al Congreso Nacional que una de las nuevas estaciones de la línea 2C del Metro de Santo Domingo lleve el nombre de doña Zaida Ginebra vda. Lovatón por sus aportes a la sociedad dominicana.

Explicó que la crisis de valores que vive hoy República Dominicana se debe, en alguna medida, a la ausencia de personas con las características de la expresidenta de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos.

Para esta iniciativa, se busca recolectar al menos 100,000 firmas a través de la plataforma www.change.org/EstacionZaida.

“En estos 17 años que he estado en el ámbito educativo he visto la transformación de la sociedad transcurrir sin guia, ni rumbo, ni dirección. Los cambios naturales y necesarios de la sociedad van sin horizonte, por lo siento que nos hace falta doña Zaida Ginebra viuda Lovatón, y no me refiero, quizás a su presencia física, me refiero a su esencia, su impronta, su compromiso y labor”, aseguró la abogada Julia Muñíz Suberví.