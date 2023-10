Autoridades haitianas se niegan a abrir el portón fronterizo en rechazo a la medida que establece una apertura parcial

La reapertura del comercio en la frontera norte entre la República Dominicana y Haití se vio obstaculizada por las autoridades haitianas que se niegan a abrir el portón fronterizo, como respuesta a la decisión del Gobierno dominicano de abrir de manera parcial.



La zona comercial fue abierta a las 9:41 de la mañana del miércoles, en medio de un gran reforzamiento militar en Dajabón, para proteger el corredor.



La ausencia de los comerciantes de Juana Méndez, en Haití, impidió que se concretara la reapertura, debido a que el gobierno haitiano decidió mantener cerradas sus puertas.



Marielis Noesí, oficial de la Dirección General de Aduanas que llegó en una motocicleta con las llaves para abrir el portón fronterizo del lado dominicano de Dajabón. Sin embargo, notó que no ocurrió lo mismo del lado haitiano.



Las autoridades de Haití advierten que no aceptarán abrir la frontera de manera parcial. Desde el viernes 15 de septiembre, toda la frontera de República Dominicana, tanto terrestre como marítima y aérea, permaneció cerrara, en una medida de presión tomada por el gobierno del presidente Luis Abinader para tratar de detener los trabajos del canal de riego y desvío del cauce del río Masacre, por supuestamente violar el tratado del año 1929 sobre el manejo adecuado de los recursos hídricos en la frontera.



El coronel Freddy R. Soto Thormann, director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), dijo que cuando la parte haitiana lo permita, los comerciantes pasará a revisar sus puestos y garantizó tanto la seguridad para los propietarios, como para la población.



Soto Thormann resaltó la importancia de la visita del ministro de Industria Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó quien habló el pasado martes con los comerciantes para la apertura del mercado.



De su lado, la gobernadora de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, espera que a partir de la apertura los comerciantes se puedan ir organizando, por los menos los que están del lado dominicano, en lo que se pueda abrir la puerta en Juana Méndez.



Mientras que el presidente de la Asociación de Detallistas del Mercado Fronterizo, Abigail Bueno, expresó que no ha tenido comunicación con sus homólogos haitianos y espera que reaccionen de manera positiva en favor de la población.

Portón permanece cerrado del lado haitiano.

Bueno lamentó el incendio que afectó a 28 módulos y espera que las autoridades determinen lo antes posible las causas del siniestro.



El presidente de la Asociación de Detallistas del Mercado Fronterizo dijo que del lado dominicano se agotaron todos los procesos y protocolos y solo esperan la apertura del lado haitiano. Espera que el mercado se pueda desarrollar con normalidad el próximo viernes



En tanto que el titular de la dirección provincial del Ministerio de Salud Pública en Dajabón, Francisco García Espinal, dijo que tras la apertura tomaron controles de seguridad sanitaria como fumigación con pesticidas para las plagas, en gestión de riesgo y la realización de una jornada de descacharrización en el mercado entre otras acciones preventivas.



García Espinal explicó que los casos de dengue están controlados en adultos, aunque resaltó que hay muchos pacientes con casos febriles pero no confirmados, por lo que han mantenido una jornada de vacunación continua y sectorizadas contra la influenza.



Una de las enfermedades que más pacientes llevan a los centros de salud son las afecciones respiratorias

Elio Uceta, encargado provincial de la Dirección General de Migración en Dajabón expresó que la medida de abrir el comercio fue tomada para que los comerciantes revisaran sus puestos y se abastecieran de mercancías.



No obstante, se quedaron a la espera de la contraparte haitiana que se niega a abrir sus puertas.

Uceta resaltó que la apertura solo fue a nivel comercial y no migratorio y expresó que hubo una reunión con las autoridades haitianas para coordinar, pero, en la noche cambiaron de opinión y violentaron el acuerdo.



En la zona fronteriza de Dajabón fue instalada una carpa con equipos biométricos por donde todos los haitianos cruzaron y dónde serían registrados como forma de controles.



Un total de cinco personas maneja los equipos biométricos, a cargo de un equipo del Departamento Nacional de Investigaciones DNI. Estos controles permitirán conocer a quienes acuden al mercado binacional



El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, expresó que los comerciantes de la frontera sur de Haití, específicamente en El Carrizal, Elias Piña, están demostrando un alto grado de responsabilidad y organización.



“Los comerciantes están entrando de forma organizada y pacífica, por la puerta peatonal, a cumplir con el registro biométrico obligatorio para participar del intercambio en los Corredores Comerciales Provisionales”, precisó Figueroa.



Este proceso, que se lleva a cabo en un ambiente de paz y respeto mutuo, ha sido respaldado con fotografías compartidas por Figueroa en sus redes sociales, que muestran la entrada ordenada de los comerciantes. “La frontera sur de Haití, por El Carrizal, Elias Piña, está abierta”, añadió Figueroa.



El registro biométrico tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y el orden en los intercambios comerciales, para fortalecer así las relaciones de comercio en la zona fronteriza.

Largas filas de haitianos que buscaban cruzar hacia Haití. Controles de Migración y Aduanas con equipos biométricos. Fuego en el mercado fronterizo.

Bomberos de Dajabón controlaron el siniestro

Diómedes García, intendente del cuerpo de bomberos informó que al menos 28 módulos fueron afectados por el incendio en el mercado binacional.



Dijo que cuatro unidades de Dajabón se sumaron las de Restauración, El Pino, Loma de Cabrera, Montecristi y Villa Los Almácigos lograron controlar el siniestro en horas de la mañana del miércoles. El jefe bomberil dijo que trabaja en el informe técnico para determinar la causa del fuego. Un informe del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, cree que el fuego pudo haber sido por malas conexiones de redes eléctricas y que eso ha ocurrido en tres ocasiones en ese lugar, donde convergen haitianos y dominicanos.