El primer ministro haitiano asegura que la victoria contra esas organizaciones está en camino y llama a tener esperanza

La Policía Nacional de Haití (PNH) lanzó una ofensiva de gran escala contra las bandas armadas que han azotado al país en los últimos años.



El Task Force creado por el gobierno haitiano y el Comando de Policía Táctica (CPT) ha comenzado a dar frutos en menos de 48 horas, con una operación activa en Bas-Delmas, donde varios miembros de las bandas han sido neutralizados.



El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, informó que fueron abatidos “varios bandidos” de las pandillas armadas que accionan en Puerto Príncipe y especificó que se adelantan operaciones a “gran escala” en la zona de Bas-Delmas, considerada bastión del líder de la coalición de bandas más poderosa, el expolicía Jimmy Chérizie, alias Barbecue.



“El grupo de trabajo creado por la oficina del Primer Ministro y el (Consejo Presidencial de Transición) CPT está en pleno funcionamiento en la parte baja de Delmas, en el bastión del jefe de la banda ‘Barbecue’, como es conocido”, escribió Fils-Aimé en su cuenta de X.



Las fuerzas de seguridad se han movilizado ampliamente en áreas estratégicas, con el objetivo de restaurar la calma y el orden en las comunidades más afectadas. Además, el gobierno ha decretado la permanencia de la operación en curso, con el compromiso firme de erradicar las amenazas que ponen en peligro la paz y la seguridad del pueblo haitiano.



“En el marco de esta intervención se detuvo a varios bandidos. No perdemos la fe”, añadió, el jefe de Gobierno, al afirmar que las operaciones, en menos de 48 horas han empezado a “dar frutos”.



El primer ministro afirmó que su Gobierno está “plenamente movilizado” y que el Estado no cederá ante el terrorismo.



“Pueblo haitiano, mantengan la esperanza: el gobierno está a su lado en estos momentos difíciles. La victoria contra las bandas está en camino. Haití recuperará su destino”, añadió Fils-Aimé.



En un comunicado de prensa publicado ayer en su cuenta de Facebook, la Policía Nacional de Haití (PNH) anunció que ha reforzado su presencia en la región metropolitana de Puerto Príncipe, incluidas las zonas de Bel-Air, Fort National, Delmas y Croix-des-bouquets, “con el fin de hacer frente a las bandas criminales”.



En los últimos días, los terroristas han ejecutado repetidos ataques en nuevas zonas de la región capitalina, en los que han quemado casas, asesinado personas y han obligado a cientos a desplazarse.



La situación en Haití continúa siendo crítica, con un creciente sentimiento de inseguridad entre la población. No obstante, el inicio de esta operación ha generado esperanzas en el pueblo, que confía en que el gobierno pueda recuperar el control de las zonas dominadas por el crimen organizado.



Posición dominicana



El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, había calificado previamente a estas bandas como “bandas terroristas”, un término que ahora ha sido adoptado por el gobierno haitiano.



“Cualquier persona perteneciente a una de estas bandas que ingrese en territorio dominicano será perseguida, apresada y juzgada bajo las leyes antiterroristas de nuestro país”, aseguró.



“Nuestras fuerzas de seguridad están advertidas para actuar con toda severidad en estos casos”, añadió Abinader, quien afirmó que “no habrá tolerancia ni consideración alguna para quienes atenten contra la seguridad y la paz del pueblo dominicano”.



En su intervención, el presidente dominicano se refirió a la “firme y activa diplomacia” de su Gobierno ante la crisis en Haití, “tratando de que la comunidad internacional asuma una mayor responsabilidad con el despliegue” de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia.



“Lamentablemente -señaló- está misión no ha podido trasladar la cantidad de miembros necesaria para la pacificación debido a que no ha recibido el apoyo requerido”.



La situación de seguridad en Haití, añadió el jefe de Estado, “continúa deteriorándose y las bandas criminales siguen avanzando en el control del territorio en todo Puerto Príncipe y parte del sur de ese país, cometiendo actos de barbarie al punto de que solo el año pasado fueron asesinadas más de 5.000 personas” República Dominicana y Haití, sacudido por una severa crisis en prácticamente todos los órdenes, comparten una frontera terrestre de casi 400 kilómetros, por años escenario de tráfico de personas y de drogas.



Hace tres años, en el primer Gobierno de Abinader, el país inició la construcción de una verja perimetral de 160 kilómetros en la frontera con Haití, a la que, según dijo este jueves el mandatario, se han destinado 1.944 millones de pesos (31.3 millones de dólares según el cambio actual).

Opinión de Finjus sobre el decreto de Abinader

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) es inconstitucional tipificar por decreto que las bandas criminales haitianas son organizaciones terroristas como anunció Abinader. “Eso violenta el principio de legalidad, ese tipo delito no pueden ser establecido por decreto, tendría que intervenir una ley, independientemente de las buenas intenciones del presidente Luis Abinader, que sin lugar a dudas son evidentes sus buenas intenciones, sería inconstitucional una medida de esa naturaleza”. Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus explicó que de implementarse se caería en la ilegalidad y que para catalogar esos grupos como terroristas habría que hacerlo mediante una ley.

160 km

En el primer Gobierno de Abinader, el país inició la construcción de una verja de 160 kilómetros en la frontera con Haití.