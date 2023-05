La conformación de la comisión especial de 17 legisladores que investigará el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC) desató el descontento de diputados de la oposición, quienes desfavorecen que los que entrevistaron y eligieron las cinco ternas de las que procedió el pleno de la CC, sean también quienes la investiguen.



Esto en referencia al diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, y otros miembros, como Pedro Antonio Mateo (PRM).

Los congresistas explican que no se “puede ser juez y parte” de un proceso, porque no es ético para garantizar una investigación imparcial y objetiva.



En esa línea se pronunciaron los diputados Gustavo Sánchez (PLD) y José Horacio Rodriguez Grullón (OD), proponentes de la resolución que solicitó la creación de la comitiva especial y miembros de la misma.

Sánchez dijo que se ausentó en la sesión del pasado miércoles “por inconformidad”.



“No me sentí bien con la conformación de la comisión especial, tan sencillo como eso, y una forma de demostrar mi inconformidad era ausentándome de la sesión. Es una demostración…. No me sentí cómodo con la (creación). Es un derecho que tiene el presidente (Alfredo Pacheco) y los bloques, de presentar su propuesta de constitución de comisión. Ahora, Gustavo Sánchez, por el respeto que se merece esta investigación, no me siento conforme”, afirmó.



Argumentó que, sin quitarle el mérito a los miembros que la conforman, tiene sus reservas, y no apoya que los comisionados sean juez y parte.



Rodriguez Grullón, recordó, como habia dicho a elCaribe, que la razón por la cual propuso (en su proyecto de resolución) que fuera una comisión especial que investigue el conflicto y no la Permanente, es precisamente porque la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas fue la que estudió, evaluó los perfiles y recomendó a los integrantes.



Reunión



La comisión especial de la Cámara de Cuentas (CC) sostendrá hoy a las 9:00 de la mañana su primera reunión, para definir la metodología de trabajo. Dentro de un mes, el equipo de legisladores deberá rendir un informe al pleno de la Cámara de Diputados sobre los resultados de la investigación, que busca determinar si los titulares de la CC cometieron o no “faltas graves”, que desencadenen en un juicio político, conforme a la Constitución.

Integrantes de la comisión especial CC

Además de Rogelio Alfonso Genao Lanza, integran la comisión especial de la Cámara de Cuentas los diputados César Santiago (Tonty) Rutinel, Rosendy Polanco, Antonio Tineo, Elías Wessin Chávez, Rubén Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez, Saury Mota, Braulio de Jesús Espinal, José Horacio Rodríguez, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lily Florentino.