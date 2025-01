El Comité Nacional de Salarios se reunirá el próximo martes 04 de febrero para discutir el tema del aumento salarial propuesto para los empleados privados no sectorizados.



Así lo informó ayer Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), quien fue convocada mediante una llamada telefónica. La representante de los empresarios habló al respecto en una entrevista en el programa Despierta con CDN.



Peña Izquierdo sostuvo que si bien este año se debe llevar a cabo el encuentro del Comité Nacional de Salarios (según al artículo 455 del Código de Trabajo, que establece que el encuentro debe ser en no menos de dos años), los empresarios pretendían terminar primero con las conversaciones de la reforma laboral que se discute en el Senado de la República, lograr algún acuerdo con el tema de la cesantía y tener el nuevo Código aprobado, porque los temas se relacionan.



“Entonces, ahora tenemos los dos temas juntos. Todavía el Senado está analizando la propuesta que se depositó por parte del Gobierno”, sostuvo.



Tras enfatizar en el encuentro del martes, recordó que tanto el gobierno como el sector sindical han presentado sus propuestas sobre el aumento al salario mínimo. La referida reunión es para conocer las posiciones de cada parte, y tratar de llegar a un consenso tripartito sobre cuál debe ser el aumento a los salarios.



“Hemos manifestado que en el seno de ese espacio es que vamos a discutir cuáles son todos los factores que inciden sobre el tema salarial para poder poner una propuesta que nosotros podamos cumplir y pagar”, indicó.



Empresarios no esperaban la propuesta tan rápido



La Copardom estaba consciente de que se tenía que tocar el tema del aumento salarial, pero no espera que sea “tan rápido”. La reacción es al anuncio del pasado lunes del presidente Luis Abinader, quien informó que el Gobierno presentará una propuesta de aumento salarial de al menos un 20 % para los trabajadores no sectorizados.



En ese sentido, Laura Peña Izquierdo expuso que la propuesta suele venir siempre por el sector sindical, que dice cuál es el porcentaje que consideran deben aumentar a los salarios de los trabajadores.



Por otro lado, indicó que cualquier aumento de salario mínimo impacta también en los otros salarios. Dijo que en la República Dominicana hay unos 17 tipos de salarios mínimos, sin contar los que tiene el sector construcción.

Dice hay conversación fluida con el Gobierno

Ante las dudas que podrían surgir, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana destacó que el sector empresarial tiene muy buena relación con el Gobierno.



Como muestra de ello, Laura Peña Izquierdo resaltó los avances logrados en los últimos dos años en las discusiones de la reforma laboral, y agradeció al Ministerio de Trabajo y a su titular, Luis Miguel de Camps, por mediar en la iniciativa.