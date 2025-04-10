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En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a las 11:50 de la noche del 9 de abril de 2025. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense informan, con profundo respeto y siguiendo los protocolos legales establecidos, a los familiares de las personas fallecidas e identificadas hasta el momento en ocasión del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set el listado de personas fallecidas cuya identidad ha podido ser legalmente establecida, a saber:

NúmeroNombreCédula 
95906ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ229-0016144-3 
95905INDIRA DISLA MÉNDEZ224-0053878-5 
95527MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ087-0017243-3 
95524PAULINO LORENZO LORENZO011-0023361-6 
95637RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ402-2197729-7 
95635LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO001-1306949-6 
95634DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ402-3542058-1 
95525EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN049-0063793-7 
95688GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA402-3171535-6 
94191NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ001-1932987-8 
95687YSABEL BETANIA CABRERA093-0019538-6 
94190ANDRÉS PICHARDO093-0059404-2 
95689HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ093-0062991-3 
95690RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA093-0036440-4 
97551CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES402-2027559-4 
97552MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES223-0023402-2 
95692DANIEL TAVERAS POLANCO001-1214363-1 
97553LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO093-0011168-0 
95691SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA402-1229219-3 
95904LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO  001-1010095-5 
95902LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN001-1001064-2 
95822RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA402-2219216-9 
95821NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ117-0006069-9 
95903PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA402-4965519-8 
95695WILNORD DENAUD (HAITIANA)DNI H001RLN23 
94194ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS001-0956837-8 
95696JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO001-0915715-6 
95693MARIODA RUIZ PÉREZ402-4143771-0 
94192DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ093-0011799-2 
97601MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ001-1054076-2 
94195CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL402-2435693-7 
97554YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS001-1494621-3 
94198NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA402-2612261-8 
94199ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO402-1115206-7 
95698LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ402-0932213-6 
95699RAY LUIS JUSTO MURRAY402-2391439-7 
97558PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES402-4828308-3 
97603MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ012-0055073-7 
97602NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS001-1658116-6 
97604VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA402-2732785-1 
95700ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN402-2382657-5 
94200FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ001-1900948-8 
97606MARTÍN POLANCO001-1029213-3 
97605ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS093-0020013-7 
97624ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN016-0014351-3 
97623RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT093-0007436-7 
97631MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO093-0067510-6 
97632JUAN MANUEL SANTANA OLIVER093-0026992-6 
97633AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ001-1309049-2 
95825ROSELYN MARTE MORA018-0037046-0 
97634GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ225-0045870-2 
97607JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO223-0084483-8 
97626JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO001-1187518-3 
97637ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ402-2276937-0 
95827FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ001-1296890-4 
97614DARLENYS BATISTA MEJÍA402-1320853-7 
97563STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO402-1023403-1 
97642ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN001-0577512-6 
97643GARBER SILVESTRE ARAUJO224-0059004-2 
97615FERNANDO REYES REYES001-0121512-7 
97616JOEL MANUEL SANTANA PION093-0044546-8 
97644KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA023-0142867-4 
97617YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO001-1737185-6 
97619VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE402-2019870-5 
97647RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO402-2315653-6 
97648YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO003-0089478-9 
95830FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA001-1647092-2 
97622JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN034-0048225-7 
95831GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ001-0479844-2 
97564ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA402-2692769-3 
95832ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA093-0035557-6 
97565EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ031-0492147-7 
97566LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS402-5750010-4 
95833LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ002-0134630-1 
97650DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO402-2324084-3 
97567EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS001-0140971-2 
95834GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ001-1461522-2 
97611ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ001-0643835-1 
97639LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ001-1052267-9 
97559IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO)DNI CA22538LQ 
95697TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA093-0048214-9  
95529KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ402-2193353-0 
97625YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ001-1832718-8 
97586ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ082 0018420 1 
97589CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO402-2349450-7 
97575RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ001-1895099-7 
97590PAOLA MARTINA PICHARDO001-1742629-6 
97576EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA038-0002142-4 
87571JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO003-0117859-6 
97572MARISOL LORA DE JESÚS001-1674860-9 
97573AROEL NOLASCO CONTRERAS001-1330806-8 
97646LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA001-0066852-3 
97621YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ402-2203750-5 
97568MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO049-0061517-2 
97587NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA224-0014721-5 
97588CLARISLENY PEGUERO CASTRO401-1118609-9 
95526JOSE MANUEL MONTILLA          001-1584463-1
95528RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA223-0048990-7
95694JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ402-3362456-4
95696YADIRA CUETO ALMONTE001-1650898-7
97601MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ001-1054076- 2
97556BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA002-0109890-2
94197GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS402-1204917-1
95699FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ031-0226846-7
97630JUANA ISIDRA VÁZQUEZ093-0015106-6
97582AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ  no coincide con el levantamiento402-2294432-0
97635ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO223-0072870-0
97608ANTONIA IGNACIO DOUGLAS223-0094921-5
97629ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ402-5788000-1
97628ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA001-0264006-7
97634GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA001-0271696-6
97612DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA001-0363886-2
97652CATHERINE BELÉN SANTOS001-1109203-7
97562DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA  001-1121120-7
97618LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN224-0050362-3
97620MELISSA MABEL TEJADA SOSA034-0056181-1
97649ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa)402-5716307-7
97577SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO001-1862336-2   
97591RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO073-0016274-5
97702MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO402-2898307-4
97593ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés)CARNÉ DE RESIDENCIA 75BA1508875
97594LUIS JOSE GALAN BATISTA053-0026444-6
97704HOMERO GARCIA ASTACIO093-0013377-5
97595MANUEL ANTONIO DIAZ402-5638821-2
97705GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA093-0013656-2 CCC
97596DANIELA GOMEZ GOMEZ134-0005357-8
97706JOSE LUIS SALVI SEGURA402-2175256-7
97598LIRISET VENTURA BRITO001-1264225-1
97707ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ001-1357394-3
97600PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA010-0105238-8
97578ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ023-0127230-4
97709JESUS NIKOLAI URRACA MATOS402-2007169-6
97579YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO004-0020758-5 CC
97580JUAN EMILIO DE LEON DE LEON402-2009368-2
97711MUTUKU SILA JAMESLicencia 000045939521
97712LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO402-2291843-1
 ANDREA FLORENTINO LORENZO002-0073403-6
97713MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE001-0568484-9
97535JOSE OVIDIO MALDONADO REYES027-0002791-1
95736SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL003-0069686-1
97719JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ402-2080807-1
95592WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO002-0071575-3
95737YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA402-2568570-6
97721WILTON BAUTISTA VALDEZ223-0013559-1

Personas identificadas y entregadas por centro médico

XXOCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ001-0817838-5
XXDANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO402-2934012-6

En total se han recuperados 220 cuerpos sin vida, de los cuales 146 han sido identificados conforme al proceso medicolegal. El proceso de identificación se continúa en curso.

Nuestros equipos de médicos y patólogos forenses trabajan sin descanso para practicar todas las autopsias. Queremos pedir la colaboración de los familiares de los fallecidos y de toda la ciudadanía, para facilitar un poco más el trabajo que realizamos.

En ese sentido, nos ayudaría a agilizar la respuesta si no acuden más de dos (2) personas por fallecido a gestionar información o realizar trámites ante Patología Forense. Es oportuno que la persona presente la documentación que la acredite como familiar del fallecido o fallecida.

Decenas de las identificaciones han sido posible por la captación de datos biométricos que realiza la Policía Científica, en coordinación con el Inacif y Patología Forense, para ser comparada con la base de datos de la Junta Central Electoral, proceso que es expedito en virtud de la interoperabilidad que las agencias de investigación tienen con la Junta Central Electoral.

Hacemos un llamado a respetar este protocolo porque va a contribuir a agilizar el trabajo que realizan los médicos y patólogos forenses y todo el equipo técnico.

Entendemos la emergencia y haremos uso de los recursos necesarios para dar una respuesta oportuna.

Dra. Sonia Lebrón

Directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Dr. Santos Jiménez Páez

Director del Instituto Nacional de Patología Forense 

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