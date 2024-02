El uso de recursos del Estado en campaña se ha convertido en un tema de preocupación en los últimos años en la República Dominicana, afirmó César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).



Dargam recomendó prestar atención no solo al uso de recursos públicos, sino también a todo el dinero que invierten los candidatos en las campañas.



“Estas campañas están saliendo demasiado caras a la República Dominicana. El nivel de inversión que hace un candidato desde regidor y vocal en un distrito municipal, hasta los presidente de la República es algo que se le debe poner atención”, advirtió Dargam durante la entrevista Despierta con CDN.



Expresó que la Ley Electoral y la de Partidos Políticos establecen un límite, por lo que es tiempo de reflexionar cuáles son los músculos con los que cuenta la Junta Central Electoral (JCE), para poder fiscalizar el uso de los recursos.



De igual forma, llamó la atención sobre el hecho de tener dos elecciones, ya que estás elecciones fueron el domingo y en tres meses hay otra contienda.



“En tres meses otras elecciones, o sea, el proselitismo, la campaña y por más que sea un país estable, tranquilo y en paz, no deja de ser una distorsión de temas neurálgicos que tiene que ser atendida”, ponderó.



El vicepresidente del Conep, también agregó que, a todo eso se suma el hecho de que la legislatura del Congreso inicia el 27 de febrero y termina en julio, por lo que, según dijo, va a coincidir con la campaña.

Advirtió que eso indudablemente afectará la actividad congresual y económica en el país.



Fechas de elecciones



Dijo que el tema de modificar las fechas de las elecciones, fue un proceso de los partidos políticos, que en la actualidad conlleva reformas mayores, pero debe ponderarse en su momento.



Afirmó que el país ha tenido todos los sistemas: elecciones juntas, separadas, reelección, voto preferencial y otros modelos, pero este en particular genera una extensión del proselitismo que no es necesario”.

Aseguró que en este proceso electoral, la abstención estuvo en el rango del último en 2020.



Citó el ejemplo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020, donde la abstención fue de cerca del 45 por ciento.“Si citamos países como Colombia, Ecuador si acude el 30 o 40 por ciento a votar es mucho, pero en el país que la política aun mueve a la gente hay que pensar porque no están conectan las opciones políticas que se presentan y que hace falta para revivir ese ánimo”.