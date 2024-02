Durante el inicio de los trabajos de la primera legislatura ordinaria que abrió el pasado martes, el Senado de la República y la Cámara de Diputados enviaron ayer a las comisiones correspondientes los tres proyectos legislativos cuya finalidad es eliminar o modificar la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



Al realizar su segunda sesión ordinaria del ciclo legislativo que culmina el próximo 26 de julio, las cámaras congresuales, con una hora de atraso, marcada inasistencia de legisladores y, en el caso de los diputados, votaciones manuales, presentaron la agenda de trabajos del día, cargada de una serie de proyectos de ley, resoluciones, contratos y préstamos para ser tratados en lo adelante.



Los plenos estaban convocados a sesionar a las 10:00 de la mañana en sus respectivos hemiciclos, pero al no haber quórum en ese momento, no fue hasta una hora después que pudieron iniciar con los trabajos agendados. Primero comenzó el Senado y tiempo más tarde, la Cámara Baja.



Tanto el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, como el titular de los diputados, Alfredo Pacheco, remitieron importantes proyectos de ley a diferentes comisiones para su análisis y ponderación. También aprobaron dos piezas (un proyecto de ley y una resolución).



Entre las iniciativas para fines de modificación en el Senado están los proyectos que transformarían la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), enviados a la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana. Las piezas fueron presentadas por los senadores Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y Dionis Sánchez (FP-Pedernales)



Mientras, la Cámara de Diputados remitió a la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas del órgano parlamentario el proyecto legislativo (de dos artículos) que deroga la citada ley, propuesto por los diputados peledeístas Luis Manuel Henríquez Beato y Manuel Elpidio Báez Mejía. Antes de que la normativa fuera enviada a estudio, Henríquez Beato, actual vocero del PLD en esa ala congresual, pidió que sea liberada de todos los trámites legislativos para ser tratada en la sesión; propuesta que fue rechazada por la mayoría de los diputados, a excepción de los peledeístas y de José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática, quienes votaron a favor.



La Ley 1-24 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información a la DNI que pueda afectar la seguridad nacional.



Código Civil, Hidrocarburos y otros



Otras piezas enviadas a estudio por el Senado son el Código Civil, que fue remitida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presentado por el senador Santiago Zorrilla (PRM-El Seibo); el proyecto que reorganiza el sector de Hidrocarburos, propuesto por el senador Alexis Victoria (PRM-María Trinidad Sánchez), enviado a la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas; el proyecto de ley que regula el indulto, remitido a la comisión de Justicia y Derechos Humanos, propuesta del senador Félix Bautista (FP-San Juan); y el de ley orgánica de administración local, enviado a la comisión de Desarrollo Municipal y Organizaciones No Gubernamentales.



Asimismo, la Cámara Baja envió a la Comisión Permanente de Derechos Humanos el proyecto de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana y sus dispositivos de control, propuesto por el diputado Benedicto Hernández, del partido Justicia Social (JS).

Fueron aprobadas en las sesiones ordinarias

En su sesión ordinaria, los senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de medidas conservatorias y ejecutorias, presentada por el senador Virgilio Cedano. La legislación, que pasará a la Cámara Baja para su conocimiento, tiene por objeto asegurar la legalidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que lo asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.



La Cámara de Diputados sancionó la resolución mediante la cual el órgano legislativo reconoce al licenciado Emigdio de Peña por su labor docente a favor de la provincia María Trinidad Sánchez. Las sesiones de las cámaras congresuales estuvieron marcadas por la baja asistencia de los legisladores. Cuando se dio inicio a la sesión en la Cámara Baja había 102 diputados presentes de una matrícula de 190 miembros, al pasar los minutos hubo poca variación en la cifra. De igual forma, la sesión del Senado concluyó con 23 legisladores presentes, de una matrícula de 32. Los diputados están convocados a sesión para este martes a las 10:00 de la mañana y los senadores para el miércoles 6 de los corrientes.