De los Santos reconoció los grandes retos que tienen y Pacheco dijo que los congresistas van a trabajar “duro”

Mediante sesiones simultáneas en cada cámara legislativa y el reloj marcar las 9:00 de la mañana, el Congreso Nacional dejó abierta ayer la primera legislatura ordinaria del año 2025 y con ella los trabajos parlamentarios a tratar durante esos 150 días.



Tras la salva de 21 cañonazos y la entonación del Himno Nacional, y al cumplirse el 181 aniversario de la Independencia Nacional, los congresistas dieron inicio formal al ciclo legislativo que concluye el próximo 26 de julio, con una agenda apretada de trabajos.



Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, convocaron a sus colegas a las sesiones correspondientes para la próxima semana.



Pacheco dijo que los congresistas van “a trabajar duro”, mientras De los Santos reconoció los grandes retos que tiene el primer Poder del Estado en la nueva legislatura, haciendo énfasis en la sentencia del Tribunal Constitucional que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, sobre las candidaturas independientes.



Al dar su discurso en la apertura de la reunión conjunta en el Salón de la Asamblea Nacional de la sede del Congreso, el titular de la Cámara Alta ponderó que el inicio de la legislatura implica “un gran reto”, aunque apuesta a la armonía que existe entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República para superar el desafío.



Asimismo, al hablar desde el hemiciclo del ala congresual a cargo, previo a dar inicio a la legislatura, afirmó que este tiempo congresual “trae grandes retos” para los legisladores. No obstante, indicó que “por la gracia de Dios” cuenta con la energía y el apoyo de todos los colegas, por lo que cree que saldrán triunfantes de esos desafíos.



“Es un reto más, tenemos muchos retos en esta nueva legislatura, pero yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir bien, y que además ya algunos legisladores que tuvieron su primera experiencia como legisladores en la que fue la legislatura pasada (…) tenemos mayor experiencia”, puntualizó.



Candidaturas independientes



El representante de Sánchez Ramírez resaltó que en el ciclo de trabajo los legisladores se van a enfrentar a “situaciones” como ningún otro Congreso del país lo ha hecho. Citó por ejemplo, en ese sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas sin partidos políticos.



Al hacer énfasis en el controversial tema, ponderó que la República Dominicana goza de una estabilidad política, social y económica admirable, pero que los legisladores vienen a enfrentar este reto nuevo, que no se había presentado en congresos anteriores.



“Eso es un gran reto que tenemos por delante. Yo entiendo que tanto la Junta Central Electoral, los partidos políticos, sociedad civil, todos los dominicanos y dominicanas que debemos defender la democracia que disfrutamos al día de hoy, debemos buscar la manera de que se regule ese nuevo mandato del Constitucional, que haya una verdadera regulación para que nuestra democracia no sufra en lo más mínimo, ya que tenemos una de las democracias más robustas de todo el área”, detalló.



Al recordar las frustradas elecciones del 2020 y el peligro que estas representaban para el país si no hubiesen sido suspendidas y si la nación no tuviera un fortalecimiento democrático, De los Santos ejemplificó de lo que hubiese ocurrido en ese tiempo si hubiera “una cantidad enorme” de candidaturas independientes.



Reforma constitucional 2010 y mora legislativa



En su ponencia desde el Salón de la Asamblea Nacional, el senador perremeísta sostuvo que son muchas las tareas pendientes que tiene el primer Poder del Estado, desde la reforma constitucional del 2010.

Al respecto, ponderó que cuenta con la determinación, energía, entrega y voluntad de sus colegas así como de un cuerpo de asesores “altamente competentes”, para reducir de forma significativa la mora legislativa.



Los grandes retos en legislatura



En esta legislatura que recién comienza hay cinco grandes retos que los senadores y diputados deberán enfrentar.



Trabajar con las reservas de ley o leyes complementarias de la Constitución; elegir la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD); cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional (TC); y legislar con más cuidado para evitar “situaciones”, destacan entre los principales desafíos que tiene el primer Poder del Estado para estos 150 días de labor legislativa.



De igual manera, los senadores y diputados deberán conocer los proyectos de ley anunciados por el presidente Luis Abinader que buscan fusionar o suprimir ministerios y entidades del Estado como parte de las reformas para reducir gastos y tener mejor manejo del erario.

La Cámara de Diputados convocó a varias sesiones

Previo al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que los congresistas van “a trabajar duro” en este mes de marzo: sesionarán el martes 4 y miércoles 3 del referido mes. El jueves habrá una reunión con los presidentes de comisiones, tanto de las permanentes como los de las comisiones especiales que aún estén en vigencia, para acordar los trabajos.



Alfredo Pacheco informó que el lunes 10 de marzo se llevará a cabo una reunión con la comisión coordinadora, mientras el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 se realizarán sesiones.



Sobre los trabajos, el presidente de la Cámara Alta está convencido que van a tener una legislatura muy productiva, debido a que trabajarán con el mismo nivel de esfuerzo que el pasado periodo.



Tras recordar esa legislatura, Ricardo de los Santos subrayó que no hubo una sola sesión que se haya caído por falta de quórum, “lo que significa que cada uno de los senadores han cumplido fielmente al compromiso por el que juraron, de servirle al país desde el Senado”. Los senadores sesionarán el martes 4 de marzo, a las 2:00 pm.